"스키장? 한번도 안가봤다" → "은퇴 4년, 아직도 150㎞ 직구 친다"…레전드 이대호가 보여준 프로의 '자격' [SC포커스]

[스포츠조선 김영록 기자 레전드는 레전드였다. 전무후무 타격 7관왕, 이대호의 호소가 어린 신인들의 가슴을 울렸다.
이대호가 신인들에게 가장 먼저 강조한 것은 '첫인상'이다. 흔한 '안녕하십니까'가 아니라 '김코치님'처럼 분명하게 상대가 특정되는 호칭과 함께 인사를 하라는 것. 그 이유도 명백했다. 최대한 좋은 인상을 남기라는 설명이다.
"난 뚱뚱한 야구선수였다. 그게 콤플렉스였다. 144경기 다 뛰려면 시즌 중에는 다이어트를 못한다. 그러니 비시즌 2달 동안은 술 한잔도 마시지 않고 다이어트에 집중했다. 그렇게 먹는거 좋아해도 안 먹는다. 늦게 자도 오전에 일어나 사우나를 가서 뜨거운물 찬물을 3번 왕복한다. 경기를 앞두고 몸을 유연하게 만드는 비결이다. 그리고 경기 전 연습 때 내가 뛸 수 있는 최고 속도로 3~5번 스프린트를 한다. 햄스트링 부상을 당하지 않는 비결이다."
'스스로 만족하는 노력은 노력이 아니다. 주위에서 날 뜯어말릴 정도가 돼야 노력이다. 나이든 30대, 40대 선수들은 지금까지 쌓아온 것에 더해서 당신들보다 더 많은 노력을 하고 있다'라는 말은 이날 현장을 찾은 신인들의 마음을 크게 울렸다. 신인들 중 이날 이대호의 강연에서 가장 기억에 남는 말로 이 순간을 꼽는 경우가 많았다.
"내가 할 수 있는 것과 할 수 없는 것을 알아야한다. 선발을 하고 싶다면? 150㎞ 구속을 꾸준히 유지하며 100구를 던질 수 있어야한다. 구속에 자신있고, 10~20개 전력투구가 가능하다면 불펜을 노려야한다. 직구 하나로는 안된다. 난 은퇴한지 4년 됐지만, 지금도 150㎞ 직구는 칠 수 있다. 그러니 최소한 날카로운 변화구 하나는 필요하다. 구체적인 목표를 정하고 계획을 잡아라. 자신의 장점과 단점을 직시하고, 노트에 적어라. 그리고 코치님들과 충분한 대화를 거쳐 맞춤 훈련을 해라."
강연을 마친 뒤 취재진을 만난 이대호는 "22년 동안 프로 생활을 하면서 느꼈던 걸 최대한 많이 이야기해주고 싶었다. 몇명이라고 생각을 바꿔서 좋은 쪽으로 흘러가길 바란다. 잔소리로만 들릴까 싶어 Q&A를 최대한 길게 하려고 노력했다"며 웃었다.
"올해 신인이 130명? 내년에 그만큼 또 들어오지 않나. 상위픽은 시간을 좀더 받기야 하겠지만…목표하던 프로무대에 왔는데, 막상 여기서 흐지부지하면 더이상 갈 곳이 없다. 최소한 10년 넘게 해왔을 야구를 내려놔야한다. 재능만이 전부가 아니다. 더 열심히 하는 모습. 항상 먼저 준비하는 모습으로 구단에 자꾸 어필하는 선수들이 더 많아졌으면 좋겠다."
