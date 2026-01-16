한혜진 스태프 갑질 논란날까 급히 해명 "다른 회사에서 몸 망가진 것"

기사입력 2026-01-16 06:00


한혜진 스태프 갑질 논란날까 급히 해명 "다른 회사에서 몸 망가진 것"

[스포츠조선 이우주 기자 모델 한혜진이 스태프 갑질 논란을 즉각 차단했다.

15일 한혜진의 유튜브 채널에서는 '27년차 패션모델 목의 현주소'라는 제목의 영상이 게재됐다.

평소 촬영 때마다 목 통증을 호소했던 한혜진은 "목 아파서 죽을 거 같다. 이제 자려고 누우면 목이 너무 아파서 두통이 온다. 귀를 타고 머리 양 옆이 찌릿찌릿하면서 잠이 안 온다. 2년 참은 거 같다. 그냥 만성통증으로 견딜 만 했는데 그러다가 두 달 전부터 갑자기 목이 안 돌아간다"고 토로했다.

이에 결국 병원에 간 한혜진. 검사 결과 한혜진은 심한 거북목과 역커브 형태로 계속 목 통증이 재발할 수밖에 없는 상황이었다. 한혜진은 "환자 100분이 내원하시면 저는 몇 등 정도냐"고 물었고 의사는 "안 좋은 걸로 상위 10등이라고 봐야 한다"고 밝혔다.


한혜진 스태프 갑질 논란날까 급히 해명 "다른 회사에서 몸 망가진 것"
앞서 한혜진의 목 상태가 얼마나 심각한지 비교해보기 위해 젊은 PD도 목 사진을 찍었다. 하지만 의사는 "더 안 좋다"며 PD의 목 사진을 보여줬고 한혜진은 깜짝 놀라 PD를 진료실로 데려왔다.

의사는 "환자 분은 목 안 아프냐. 한번도 안 아팠냐"고 진료에 들어갔고 PD는 "저는 아프다고 느껴본 적이 없다"고 답했다. 이에 의사는 "핸드폰 많이 보지 마라"라며 거북목 스트레칭 방법을 알려줬다.

진료실에서 나온 한혜진은 "PD님 어떡하냐"고 진심으로 걱정하다 "우리 회사 온지 두 달밖에 안 됐다. 여러분 오해하지 말아달라. 저희 PD님 제가 이렇게 만든 거 아니다. 다른 데서 망가진 거다"라고 해명해 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

장현승, 태도 논란 직접 사과 "악귀 들렸던 과거, 이제 퇴마됐다" ('문명특급')

2.

[SC이슈] 파도 파도 '의혹' 박나래, 새벽 2시까지 경찰에 억울함 호소..2차 조사 분위기 바뀔까

3.

'남편과 별거' 안선영, 의미심장 발언 "싸움도 애정, 이혼할 때 되면 안 싸운다"

4.

한혜진, 심각한 건강 이상 호소…"활동 못할 수도" 잔소리에 결국 병원行

5.

'60세' 이금희, 미혼이 비결인가 "사는 게 너무 행복..계획없는 삶이 좋아"

연예 많이본뉴스
1.

장현승, 태도 논란 직접 사과 "악귀 들렸던 과거, 이제 퇴마됐다" ('문명특급')

2.

[SC이슈] 파도 파도 '의혹' 박나래, 새벽 2시까지 경찰에 억울함 호소..2차 조사 분위기 바뀔까

3.

'남편과 별거' 안선영, 의미심장 발언 "싸움도 애정, 이혼할 때 되면 안 싸운다"

4.

한혜진, 심각한 건강 이상 호소…"활동 못할 수도" 잔소리에 결국 병원行

5.

'60세' 이금희, 미혼이 비결인가 "사는 게 너무 행복..계획없는 삶이 좋아"

스포츠 많이본뉴스
1.

김기태 전 KIA 감독, 한화 전격 합류…1군 KS 멤버 그대로 [공식발표]

2.

"나를 뛰어넘어라" 볼살 '쏙' 빠진 강민호 "올해야말로 반드시 우승 반지!…144G 전경기 뛰고파" [인천공항인터뷰]

3.

'구단과 갈등' 스쿠벌 트레이드설 재등장! 연봉 감당이 안돼, 결국 내다팔 구단 물색...몸값 최소 $4억

4.

"속이 부글부글 끓는다" 바르셀로나 감독 "사비 알론소는 환상적인 감독"..2부 17위 팀에 져 국왕컵 16강 탈락한 레알 마드리드 '두번 죽였다'

5.

[공식발표]'김동엽·공민규 없다' 울산 최종 합격자 26명만 발표, 왜?…추가 합격 여지 남겨뒀다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.