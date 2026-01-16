한혜진 스태프 갑질 논란날까 급히 해명 "다른 회사에서 몸 망가진 것"
[스포츠조선 이우주 기자 모델 한혜진이 스태프 갑질 논란을 즉각 차단했다.
15일 한혜진의 유튜브 채널에서는 '27년차 패션모델 목의 현주소'라는 제목의 영상이 게재됐다.
평소 촬영 때마다 목 통증을 호소했던 한혜진은 "목 아파서 죽을 거 같다. 이제 자려고 누우면 목이 너무 아파서 두통이 온다. 귀를 타고 머리 양 옆이 찌릿찌릿하면서 잠이 안 온다. 2년 참은 거 같다. 그냥 만성통증으로 견딜 만 했는데 그러다가 두 달 전부터 갑자기 목이 안 돌아간다"고 토로했다.
이에 결국 병원에 간 한혜진. 검사 결과 한혜진은 심한 거북목과 역커브 형태로 계속 목 통증이 재발할 수밖에 없는 상황이었다. 한혜진은 "환자 100분이 내원하시면 저는 몇 등 정도냐"고 물었고 의사는 "안 좋은 걸로 상위 10등이라고 봐야 한다"고 밝혔다.
앞서 한혜진의 목 상태가 얼마나 심각한지 비교해보기 위해 젊은 PD도 목 사진을 찍었다. 하지만 의사는 "더 안 좋다"며 PD의 목 사진을 보여줬고 한혜진은 깜짝 놀라 PD를 진료실로 데려왔다.
의사는 "환자 분은 목 안 아프냐. 한번도 안 아팠냐"고 진료에 들어갔고 PD는 "저는 아프다고 느껴본 적이 없다"고 답했다. 이에 의사는 "핸드폰 많이 보지 마라"라며 거북목 스트레칭 방법을 알려줬다.
진료실에서 나온 한혜진은 "PD님 어떡하냐"고 진심으로 걱정하다 "우리 회사 온지 두 달밖에 안 됐다. 여러분 오해하지 말아달라. 저희 PD님 제가 이렇게 만든 거 아니다. 다른 데서 망가진 거다"라고 해명해 웃음을 안겼다.
wjlee@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.