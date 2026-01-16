"부모가 발목 잡아" 마이크로닷, 부모 실형·빚투까지 다 꺼냈다(쇼미12…

|
[스포츠조선 김준석 기자 래퍼 마이크로닷이 '쇼미더머니' 무대에서 과거 논란을 정면으로 꺼냈다.
마이크로닷은 "진짜 큰맘 먹고 도전했다. 이번 쇼미에 나오는 게 솔직히 두렵다"며 복잡한 심경을 털어놨다. 그는 과거 부모의 빚투 논란으로 활동을 전면 중단했던 인물이다.
무대에 오른 마이크로닷은 무반주 랩으로 자신을 둘러싼 모든 시선을 정면 돌파했다. "마닷이 또 나왔네 그 부모의 그 허슬러", "부모 빚을 갚아냈지", "마닷은 어디 가도 부모가 발목 잡아"라는 가사는 현장을 단숨에 긴장시켰다. 숨기지 않고 논란의 핵심을 그대로 가사에 박아 넣은 선택이었다.
심사위원들은 예상 밖의 집중력을 보였다. 특히 그레이는 마이크로닷에게 합격 목걸이를 걸어주며 "안정적이었고, 베테랑답게 메시지를 잘 풀어냈다. 줄 수밖에 없었다"고 평가했다.
합격 소감을 전한 마이크로닷은 "정말 행복하다. 감사하다"고 짧게 말했지만, 그가 무대 위에서 꺼낸 고백은 방송 직후 온라인을 뜨겁게 달궜다.
