'오토바이 면허 3수' 구성환, 결국 S.O.S 청했다…이종혁 만나 1:1 과외 ('나혼산')

기사입력 2026-01-16 08:27


'오토바이 면허 3수' 구성환, 결국 S.O.S 청했다…이종혁 만나 1:…
사진 제공=MBC

[스포츠조선 안소윤 기자 배우 구성환이 2종 소형 면허시험을 앞두고 '오토바이 전문가' 배우 이종혁에게 S.O.S를 청한다. 마의 굴절 코스 정복을 위해 무한 연습에 돌입한 그가 과연 합격해 '3수생'에서 벗어날 수 있을지 관심이 쏠린다.

16일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 구성환이 로망을 실현하기 위해 2종 소형 면허시험에 도전하는 모습이 공개된다.

구성환은 2종 소형 면허시험을 앞두고 마지막 연습에 집중한다. 이때 연습장에 배우 이종혁이 등장해 눈길을 모은다. 구성환은 "(앞선 시험에서) 모두 굴절 코스에서 탈락했다"라며 굴절 코스 정복을 위해 자칭 '오토바이 전문가' 이종혁에게 도움을 요청한 것.

이종혁은 마치 아들에게 자전거를 가르쳐주듯 시범까지 보이며 구성환을 위한 1대1 맞춤 과외를 펼친다. 시험의 시작인 굴절 코스는 바닥에 발을 디디는 순간 감점이 되고 탈락 위기에 놓이게 되는 마의 구간이다. 구성환도 심기일전해 굴절 코스 연습에 집중하는데, "형님 오니까, 달라진 것 같다"라며 자신감을 드러낸다.

드디어 결전의 시간이 다가오고, 2종 소형 면허시험장 대기실에서 순서를 기다리던 구성환은 뜻밖의 인연을 만나 전화번호까지 교환한다. 같은 꿈을 안고 미래(?)까지 약속한 이들이 과연 합격의 기쁨을 나눌 수 있을지 관심이 쏠린다.

한편 MBC '나 혼자 산다'는 16일 오후 11시 10분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'54세' 캔 배기성, 18kg 폭풍감량 후 얼굴이 반쪽 "유지도 쉽지 않네"

2.

[SC이슈] 파도 파도 '의혹' 박나래, 새벽 2시까지 경찰에 억울함 호소..2차 조사 분위기 바뀔까

3.

한혜진 스태프 갑질 논란날까 급히 해명 "다른 회사에서 몸 망가진 것"

4.

테이, 태국 여행 후 휠체어 타고 입국 "전신 화상 입고 쓰러져"

5.

고현정, 여배우와 기싸움 있었다 "서로 의상까지 신경..경쟁의식 있었다"

연예 많이본뉴스
1.

'54세' 캔 배기성, 18kg 폭풍감량 후 얼굴이 반쪽 "유지도 쉽지 않네"

2.

[SC이슈] 파도 파도 '의혹' 박나래, 새벽 2시까지 경찰에 억울함 호소..2차 조사 분위기 바뀔까

3.

한혜진 스태프 갑질 논란날까 급히 해명 "다른 회사에서 몸 망가진 것"

4.

테이, 태국 여행 후 휠체어 타고 입국 "전신 화상 입고 쓰러져"

5.

고현정, 여배우와 기싸움 있었다 "서로 의상까지 신경..경쟁의식 있었다"

스포츠 많이본뉴스
1.

한국 축구 치욕도 이런 치욕이 없다...2살 동생들에게 처참한 패배→일본+우즈벡은 19살, 심지어 중국도 20살 위주

2.

손흥민 5년만 젊었다면 레알 마드리드 갔을까..."SON 영입 실패 후회" 클롭 은퇴 번복 가능성 "레알행 진지하게 고려"

3.

그야말로 핵폭탄급 결정! 손흥민, 존슨 이어 텔까지 내보냅니다…판단력 흐려진 프랭크→경질 압박에 정신 못 차린다

4.

"스키장? 한번도 안가봤다" → "은퇴 4년, 아직도 150㎞ 직구 친다"…레전드 이대호가 보여준 프로의 '자격' [SC포커스]

5.

초대박! EPL 21호 한국인 프리미어리거는 김민재(첼시)? “감독이 영입 요청”→센터백 영입설 사실 확인

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.