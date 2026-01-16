[공식] 방탄소년단, 3년 9개월 만에 컴백..'아리랑'에 정체성·그리움 담았다

기사입력 2026-01-16 08:30


[공식] 방탄소년단, 3년 9개월 만에 컴백..'아리랑'에 정체성·그리움…

[공식] 방탄소년단, 3년 9개월 만에 컴백..'아리랑'에 정체성·그리움…

[스포츠조선 문지연 기자 방탄소년단이 3년 9개월 만에 발표하는 신보의 제목은 '아리랑(ARIRANG)'이다.

방탄소년단은 16일 0시 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)를 통해 3월 20일 발매되는 정규 5집의 앨범명을 공개했다. 총 14곡이 수록되는 신보는 한국의 대표적인 민요인 '아리랑'을 제목으로 삼아 이목을 끈다.

'ARIRANG'(아리랑)은 방탄소년단의 정체성, 음악팬들과 나누고 싶은 감정을 아우르는 제목이다. 이들은 오랜만의 컴백을 앞두고 자연스럽게 팀의 뿌리, 시작점 그리고 내면의 이야기에 주목했다. 한국에서 출발한 그룹이라는 정체성과 마음속에 크게 자리 잡은 그리움, 깊은 사랑을 음악에 녹이고자 했다. 'ARIRANG'은 이러한 방탄소년단의 정체성과 신보의 정서를 상징적으로 보여준다.

방탄소년단은 데뷔 초부터 줄곧 멤버들의 경험과 생각을 담은 진정성 있는 음악을 들려줬다. 이러한 진심은 많은 이들과 공감대를 형성했고 이는 방탄소년단의 노래가 갖는 힘이 됐다. 특히 신보는 그리움, 깊은 사랑이라는 보편적인 감정을 다뤄 전 세계인의 폭넓은 공감을 살 것으로 기대된다.

한편 방탄소년단은 오는 4월 9일 고양종합운동장 공연을 시작으로 새로운 월드투어에 돌입한다. 이번 투어는 전 세계 34개 도시에서 총 79회에 걸쳐 진행되며 이는 K-팝 사상 최다 회차다. 일본과 중동 콘서트가 추가될 예정이라 투어 규모는 더욱 확대될 전망이다. 이들은 미국 엘파소, 폭스버러, 알링턴, 볼티모어 등 다수의 스타디움에 한국 가수 최초로 입성한다. 또한 360도 무대 연출을 시도해 현장 몰입도를 극대화할 계획이다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'54세' 캔 배기성, 18kg 폭풍감량 후 얼굴이 반쪽 "유지도 쉽지 않네"

2.

[SC이슈] 파도 파도 '의혹' 박나래, 새벽 2시까지 경찰에 억울함 호소..2차 조사 분위기 바뀔까

3.

한혜진 스태프 갑질 논란날까 급히 해명 "다른 회사에서 몸 망가진 것"

4.

테이, 태국 여행 후 휠체어 타고 입국 "전신 화상 입고 쓰러져"

5.

고현정, 여배우와 기싸움 있었다 "서로 의상까지 신경..경쟁의식 있었다"

연예 많이본뉴스
1.

'54세' 캔 배기성, 18kg 폭풍감량 후 얼굴이 반쪽 "유지도 쉽지 않네"

2.

[SC이슈] 파도 파도 '의혹' 박나래, 새벽 2시까지 경찰에 억울함 호소..2차 조사 분위기 바뀔까

3.

한혜진 스태프 갑질 논란날까 급히 해명 "다른 회사에서 몸 망가진 것"

4.

테이, 태국 여행 후 휠체어 타고 입국 "전신 화상 입고 쓰러져"

5.

고현정, 여배우와 기싸움 있었다 "서로 의상까지 신경..경쟁의식 있었다"

스포츠 많이본뉴스
1.

한국 축구 치욕도 이런 치욕이 없다...2살 동생들에게 처참한 패배→일본+우즈벡은 19살, 심지어 중국도 20살 위주

2.

손흥민 5년만 젊었다면 레알 마드리드 갔을까..."SON 영입 실패 후회" 클롭 은퇴 번복 가능성 "레알행 진지하게 고려"

3.

그야말로 핵폭탄급 결정! 손흥민, 존슨 이어 텔까지 내보냅니다…판단력 흐려진 프랭크→경질 압박에 정신 못 차린다

4.

"스키장? 한번도 안가봤다" → "은퇴 4년, 아직도 150㎞ 직구 친다"…레전드 이대호가 보여준 프로의 '자격' [SC포커스]

5.

초대박! EPL 21호 한국인 프리미어리거는 김민재(첼시)? “감독이 영입 요청”→센터백 영입설 사실 확인

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.