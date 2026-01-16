4년간 '불륜' 낙인 찍혔던 UN 최정원, 대법원서 누명 완전 벗었다

|
[스포츠조선 김준석 기자 그룹 UN 출신 가수 겸 배우 최정원이 4년 가까이 이어진 불륜 의혹에서 완전히 벗어났다. 대법원이 불륜을 주장한 측의 상고를 기각하며 논란에 최종적인 마침표를 찍었다.
이번 결정으로 최정원은 수년간 따라붙었던 '불륜 의혹'에서 법적으로 완전한 결백을 인정받게 됐다.
앞서 1심 서울가정법원은 A 씨와 B 씨의 이혼 소송에서 A 씨가 혼인 기간 중 거짓말을 하고 최정원을 만났다고 판단하며 혼인 파탄의 책임을 A 씨에게 돌렸다.
그러나 지난해 9월 서울고등법원은 항소심에서 판단을 뒤집었다. 항소심 재판부는 최정원과 A 씨의 관계가 부정행위에 해당하지 않으며, 혼인 파탄의 주된 책임은 남편 B 씨의 강압적인 태도에 있다고 판시했다.
B 씨는 이 판결에 불복해 상고했지만, 대법원이 이를 기각하면서 항소심 판단이 그대로 확정됐다. 이로써 최정원과 A 씨 모두 불륜 의혹에서 법적으로 벗어나게 됐다.
특히 항소심 과정에서 B 씨가 허위 내용을 퍼뜨리도록 지시한 행위가 명예훼손 교사로 인정돼 벌금 300만 원의 유죄 판결을 받은 사실도 다시 주목받고 있다.
최정원은 당시 "상간남, 금전 요구 등은 모두 사실이 아니며, 허위 주장이었다"고 강하게 반박한 바 있다.
대법원 결정 이후 A 씨는 자신의 SNS를 통해 "4년이 넘는 시간을 기다린 끝에 나온 결과"라며 "불륜이 아닌 일을 불륜이라 주장하며 여러 사람에게 피해를 준 행위에서 벗어났다"고 심경을 밝혔다.
최정원 역시 의혹 초기부터 "연인 관계가 아니며, 어릴 때부터 가족끼리도 알고 지낸 동네 동생일 뿐"이라며 불륜설을 일관되게 부인해 왔다. 이번 대법원 판결로 그의 주장은 법적으로도 인정받게 됐다.
4년 동안 이어진 '불륜 낙인'은 그렇게 법원의 판단으로 완전히 지워졌다.
