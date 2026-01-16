'이혼' 박지윤, 돌연 '일주일 잠적'에 쏟아진 걱정..."병원 다녀와 회복 중"

[스포츠조선 김수현기자 활발하게 SNS 활동을 하던 방송인 박지윤이 갑자기 일주일간 연락이 없던 이유를 밝혔다.
15일 박지윤은 "제 인스타 피드가 일주일째 멈춘 동안 궁금해 묻고 싶지만 많이 참고 기다려준 지인들"이라며 입을 열었다.
이어 "이제는 진행일정에 대해 답을 달라고 하고 싶었는데 제가 사실 아팠다고 하니 지윤씨도 사람인데 당연하다고 해주신 거래처 분들, 사람은 해를 봐야 한다고 불러내준 동네사람들,,병원까지 운전해주고 수제비도 사준 친구, 배달 음식이 못내 걸려 만들어본 카레와 간식을 싹 비워내는 걸로 힘나게 해준 다인이와 이안이 예쁜 별빛도 보내게해준 또또의 작은 아니 큰 보챔 (수상소감이야 뭐야) 그 모든 마음들에 감사와 안부를 전합니다"라 했다.
"저는 제주에서 나름 잘 먹고 잘자고 잘 지내고요. 병원도 다녀왔고
또 그렇듯 흘려보내고 다시 씩씩하게 일하며 살아내볼게요"라는 박지윤은 잠시 아파 SNS를 하지 못했다며 근황을 전했다.
그는 "삶은 정말 유한한데 흘러가는 하루하루가 너무 아까우니까요. 세상은 매일 바쁘게 돌아가고 사람들은 모두 각자의 자리에서 열심이고 힘든데 나만 유난떨 것도 없지만 나라고 특별할 것 없이 가끔은 아프다고 털어내기도 하는게 세상살이일테니까요"라고 담담하게 말했다.
한편 박지윤은 2009년 최동석 KBS 전 아나운서와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나 2023년 파경을 맞아 이혼 소송 중이다. 두 사람이 서로를 상대로 제기한 상간 맞소송 결론은 1월 중에 내려질 전망이다.
현재 양육권과 친권은 박지윤에게 있으며, 최동석은 면접 교섭을 통해 자녀들을 만나고 있다.
박지윤은 현재 제주도에 위치한 국제학교를 다니고 있는 두 자녀들을 위해 육아에 열중하고 있다.
특히 박지윤의 딸은 지난해 한국국제학교 제주캠퍼스 중등과정을 졸업하고 현재 고등학생으로, 의대 진학을 목표로 하고 있는 것으로 알려졌다.