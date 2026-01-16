'폐질환 투병' 최백호, 15kg 빠지고 핼쑥.."완치됐지만, 몸무게 안돌아와"(데이앤나잇)

MBN '김주하의 데이앤나잇' 3MC 김주하, 문세윤, 조째즈가 최백호를 만나고 터진 눈물샘으로 인해 녹화가 잠시 중단되는 초유의 사태가 벌어진다.
MBN '김주하의 데이앤나잇'은 '낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동'을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. 김주하, 문세윤, 조째즈의 편안한 진행이 게스트들의 진솔한 이야기를 끌어내며 시청자들에게 뜨거운 지지를 받고 있다.
오는 1월 17일(토) 방송될 '김주하의 데이앤나잇' 8회에서는 50년 차 가요계 음유시인 최백호가 출연해 삶과 명곡에 얽힌 이야기를 풀어놓는다. 또한 최백호는 팬들에게 사랑받는 명곡들을 직접 라이브로 들려줘 귀 호강을 넘어선 울림을 안긴다.
특히 최백호는 오직 '데이앤나잇'에서만 최초로 공개하는 미발표곡을 불러 '철의 여인' 김주하의 눈물 댐을 무너뜨린다. 김주하는 '죽어서라도 박수를 받을 수 있는 노래를 부르자'라는 메시지를 담은 최백호의 미발표곡을 듣던 중 "가사가 내 꿈같은 가사다"라며 눈물을 쏟아 모두를 놀라게 한다. 김주하를 울게 한 최백호의 미발표곡은 어떨지 기대감을 모은다.
더불어 최백호를 향한 팬심을 전한 문세윤은 최백호가 데뷔곡 '내 마음 갈 곳을 잃어'를 부르자 "그냥 들어도 슬픈데 그 장면들을 떠올리면서 들으니까 더 슬픈 것 같다"라며 울컥해 눈길을 끈다. 여기에 최백호 골수팬 조째즈는 최백호에게 극찬을 듣자 "제가 진짜 안 울려고 했는데"라고 한 다음 오열을 멈추지 못해 현장을 숨죽이게 한다. 조째즈의 오열을 이끈 최백호의 한마디에 관심이 쏠린다.
이어 최백호는 최근 축하 무대 속 아이유의 눈물로 화제가 된 '폭싹 속았수다' OST 와 관련한 예축불가 발언으로 이목을 집중시킨다. 최백호가 많은 사람들에게 사랑받았던 OST 곡을 두고 "제 체질은 아니다"라는 돌발 발언을 해 놀라움을 자아낸 것. 과연 최백호 발언의 이유는 무엇인지 궁금증을 높인다.
이에 더해 최백호는 5년 전부터 앓은 비결핵성 항상균 폐질환으로 체중이 15kg이나 빠졌다고 고백해 안타까움을 일으킨다. 현재는 완치가 됐지만 독한 약으로 인해 빠진 체중이 늘지 않고 있다는 것. 그리고 최백호는 "누군가가 목덜미를 잡고 절벽에서 놔 버리는 느낌이었다"라고 슬럼프 시절 겪었던 힘든 심경을 토로하며, 자신이 좌절해 봤기에 좌절하는 청년들의 마음을 누구보다 이해한다는 말로 공감을 이끈다. 최백호의 투병기와 좌절 극복기 사연에 귀추가 주목된다.
한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.