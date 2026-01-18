박신혜, X고경표 만났다..위장취업 첫날부터 '위기'('언더커버 미쓰홍')

기사입력 2026-01-18 14:17


박신혜, X고경표 만났다..위장취업 첫날부터 '위기'('언더커버 미쓰홍'…

[스포츠조선 조지영 기자 박신혜가 위장 취업 후 하루하루 생존 모드에 돌입한다.

18일 밤 9시 10분 방송되는
tvN 토일드라마 '언더커버 미쓰홍'(문현경 극본, 박선호 연출) 2회에서는 한민증권에 입사해 서른다섯 살 '여의도 마녀'에서 스무 살 '말단 사원'으로 변신한 홍금보(박신혜)의 험난한 사회생활로 파란만장한 에피소드를 선사한다.

앞선 방송에서는 한민증권 비리 고발이 실패로 돌아간 후, 스무 살 말단 사원으로 위장 잠입해 직접 비자금 장부를 찾아오려는 홍금보의 무모한 도전기가 그려졌다. 홍금보는 동생 홍장미(신유나)의 명의를 빌리고 특별 코칭까지 받아 스무 살의 풋풋한 비주얼로 변신하며 한민증권 입사에 성공했다. 또한 홍금보는 사장 비서 고복희(하윤경)에게 접근해 정보를 얻어낼 목적으로 서울시 미혼 여성 근로자 기숙사 301호에 입주하며 아슬아슬한 회사 생활의 첫걸음을 내디뎠다.

오늘 2회 방송을 앞두고 공개된 스틸에는 한민증권의 유니폼을 입자마자 예기치 못한 난관에 부딪힌 홍금보의 모습이 담겼다. 무서울 것 없던 여의도 마녀에서 한민증권의 말단 사원이 된 홍금보 앞에 전 남자친구 신정우(고경표)가 한민증권 신임 사장으로 등장한 것. 과거 연인이었던 두 사람이 직장 상사와 말단 사원으로 재회하게 되면서 홍금보의 언더커버 작전에도 예상치 못한 변수로 작용할 전망이다.

또 다른 스틸에서는 냉랭한 표정과 엉망진창 옷차림이 된 홍금보와 고복희가 담겨있다. 이는 큰 몸싸움을 암시해 홍금보가 환심을 사야 하는 대상인 고복희와 어떤 상황에 놓이게 된 것인지, 두 사람 사이에 벌어진 갈등에 궁금증이 증폭된다.

tvN 토일드라마 '언더커버 미쓰홍'은 오늘(18일) 밤 9시 10분 2회가 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

