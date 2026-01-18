이민우, 어린시절과 닮은 생후 1개월 딸 자랑..."이름 이우주" ('살림남')

기사입력 2026-01-18 12:37


이민우, 어린시절과 닮은 생후 1개월 딸 자랑..."이름 이우주" ('살…

이민우, 어린시절과 닮은 생후 1개월 딸 자랑..."이름 이우주" ('살…

이민우, 어린시절과 닮은 생후 1개월 딸 자랑..."이름 이우주" ('살…

[스포츠조선 정안지 기자 이민우가 생후 한 달 차 딸을 공개했다.

지난 17일 방송된 KBS 2TV '살림남'에서는 생후 한 달 차, 이민우의 둘째 딸 '양양이' 육아로 정신없는 이민우 집을 찾은 박서진의 모습이 공개됐다.

이민우와 똑 닮은 둘째 딸을 마주한 박서진은 신생아를 위해 백일해 예방 주사까지 맞고 방문하는 준비성을 보였고, 아기를 안아보며 이민우 부부의 육아 고충을 이해했다.

이민우의 아내는 "새벽시간이 힘들다. 2시간 마다 깬다"고 했고, 우주는 어느새 아빠 품에서 잠이 들었다. 이민우는 "이때가 제일 행복하다. 눕히고 좀 쉴 수 있다. 그때 자야 한다"고 했다. 또한 아내는 딸 이름에 대해 "우주로 정했다"며 웃었다.


이민우, 어린시절과 닮은 생후 1개월 딸 자랑..."이름 이우주" ('살…
이를 지켜보던 유경험자 이요원 역시 "통잠 자기 직전까지가 힘들다. 밤에 두세 시간마다 일어나서 우유를 줘야 하니까 제일 힘들었다"고 공감했다.

박서진은 육아로 지친 이민우 부부를 위해 동생 효정과 함께 이민우 첫째 딸의 일일 돌보미를 자처하며 발레 학원으로 향했다.

이민우는 "리아가 워낙 활발해서 몸으로 노는 걸 좋아한다. 그런데 요즘엔 엄마, 아빠가 동생을 돌보고 있으면 눈치를 본다"며 "더 시간내서 놀아주고 싶은데 많이 못 놀아줘서 미안하다"고 털어놨다.

이후 이민우 딸이 발레에 놀라운 재능을 보이며 모두의 감탄을 자아낸 한편, 박서진 남매는 뻣뻣한 몸으로 인해 온갖 몸개그를 펼치며 폭소를 유발했다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박군, 결혼 4년 만에 ♥한영과 이혼설·잠적설·세 집 살림설까지…소문의 진실 공개

2.

지상렬, ♥신보람 母 반응에 한숨.."16살 차이 때문에 마음 계속 바뀌어"

3.

신정환, 탁재훈 '불박도박' 언급 "그 형은 스포츠 쪽, 카지노는 아냐"

4.

"현대家 금수저" 신우현 母 반박했다..."집안 도움은 사실, 피나는 노력도 진짜"

5.

지상렬♥신보람, 커플 사진 방출...공개 열애 3달 만에 결혼 계획까지

연예 많이본뉴스
1.

박군, 결혼 4년 만에 ♥한영과 이혼설·잠적설·세 집 살림설까지…소문의 진실 공개

2.

지상렬, ♥신보람 母 반응에 한숨.."16살 차이 때문에 마음 계속 바뀌어"

3.

신정환, 탁재훈 '불박도박' 언급 "그 형은 스포츠 쪽, 카지노는 아냐"

4.

"현대家 금수저" 신우현 母 반박했다..."집안 도움은 사실, 피나는 노력도 진짜"

5.

지상렬♥신보람, 커플 사진 방출...공개 열애 3달 만에 결혼 계획까지

스포츠 많이본뉴스
1.

사비 알론소 전격 경질→"손흥민 영입 실패, 최악의 실수" 클롭 감독 선임...英 단독, "모든 노력 쏟고 있다"

2.

"이제야 안겨?" '쾰른전 MOM' 김민재, 獨언론이 더 난리다...핵심 CB 재계약 무용론부터 RB 기용설까지

3.

[U-23 아시안컵 리뷰]"일본 나와!" 확 달라진 이민성호, '백가온 원더골+신민하 결승골'로 호주 2-1 꺾고 6년만에 준결승 진출…20일 앙숙 日과 빅매치 성사

4.

LG 우타 거포 한풀이 드디어? "어마어마한 홈런 기록 나올수도" 원조 홈런왕이 찍었다

5.

불꽃야구, 최강야구의 동반위기, '리얼야구' 전성시대 '열린 마음' 울산웨일즈가 대안 될까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.