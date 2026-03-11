아이유♥변우석 결혼 선언…‘21세기 대군부인’ 신혼 스틸 공개

기사입력 2026-03-11 09:24


아이유♥변우석 결혼 선언…‘21세기 대군부인’ 신혼 스틸 공개

[스포츠조선 조민정 기자] '21세기 대군부인' 아이유와 변우석의 신혼부부 일상이 베일을 벗었다. 첫 방송을 한 달 앞두고 공개된 스틸이 예비 시청자들의 관심을 끌고 있다.

내달 10일 오후 9시 40분 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 한다. 모든 걸 가진 재벌이지만 평민 신분이라는 한계에 갇힌 여자와, 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없는 남자의 신분 타파 로맨스를 그린다.

극 중 성희주 역을 맡은 아이유는 캐슬뷰티 대표로 미모와 능력, 재력을 모두 갖춘 인물이다. 그러나 양반 중심의 사회 구조 속에서 평민이자 서출이라는 이유로 번번이 벽에 부딪힌다. 변우석이 연기하는 이안대군은 왕실의 차남으로 태어나 수려한 외모와 위엄을 지녔지만, 빛나지도 소리 내지도 말아야 하는 위치에 놓인 인물이다.

두 사람이 갑작스럽게 결혼을 선언하면서 극은 급물살을 탄다. 재계를 대표하는 인물과 왕실의 대군이 부부가 된다는 설정은 극 중 대한민국을 뒤흔드는 사건으로 그려진다.

11일 공개된 사진에는 성희주와 이안대군의 과거와 현재, 그리고 미래가 담겼다. 왕립학교 재학생 시절 모습부터, 유력 인사로 마주한 장면, 신혼부부가 된 이후 한층 가까워진 분위기까지 순차적으로 공개됐다.

특히 학창 시절 교복 차림의 두 사람과, 결혼 이후 나란히 선 모습이 대비를 이루며 이들의 관계 변화를 암시한다. 평민 서출 재벌과 왕실 대군이라는 극단적 신분 차를 넘어선 결혼의 배경에도 관심이 쏠린다.

아이유와 변우석의 첫 부부 호흡이 예고된 '21세기 대군부인'은 내달 10일 오후 9시 40분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'강재준♥' 이은형, 아들 첫 등원에 오열 "놀아주는 데 한계..엄마만 울어"

2.

지창욱, 또다시 불거진 인성 논란...해외서도 노트 강탈 "상습범이네"

3.

'박나래 탓 실직' 허안나, 심경 밝혔다 "재수 옴 붙어, 교통사고도 당해" ('동상이몽2')

4.

"갤럭시 쓰는 男 싫다" 프리지아 발언 일파만파.."갤럭시 만져본 적도 없어"

5.

이지현, 안타까운 고백…ADHD 아들에 가족력 걱정 "오늘이 올까 봐 늘 두려웠다"

연예 많이본뉴스
1.

'강재준♥' 이은형, 아들 첫 등원에 오열 "놀아주는 데 한계..엄마만 울어"

2.

지창욱, 또다시 불거진 인성 논란...해외서도 노트 강탈 "상습범이네"

3.

'박나래 탓 실직' 허안나, 심경 밝혔다 "재수 옴 붙어, 교통사고도 당해" ('동상이몽2')

4.

"갤럭시 쓰는 男 싫다" 프리지아 발언 일파만파.."갤럭시 만져본 적도 없어"

5.

이지현, 안타까운 고백…ADHD 아들에 가족력 걱정 "오늘이 올까 봐 늘 두려웠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

日 비상! "죄송합니다, 정말 죄송합니다" 대국민 사과 위기 찾아오나...일본 국대 '휘청' "대표팀 선수, 소속팀 부진 지속"

2.

'후라도+새 외인' 와도 모자란 선발진, 그래도 "이 선수는 절대 안돼"

3.

이강인 이적료 폭등! 'AT마드리드 오피셜' 임박했었는데→PSG 작정하고 안 놔준다…500억에서 770억으로 급상승 '이적설 달갑지 않아'

4.

대만야구 더 무서워질 것, 그 중심의 '오클랜드 미래' "김도영 이정후 김혜성과의 맞대결, 잊지 못할 것"

5.

호날두 초대박! '마지막 월드컵' 위해 치료법 찾았다…부상 회복 초집중→목표는 멕시코전 출전

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.