"골키퍼를 17분 만에 교체하는 게 말이 돼" '1꽈당→1헛발' 킨스키, 토트넘 동정론 폭발…이기적인 투도르, 로메로 '보이지 않는 손' 맹폭

[스포츠조선 김성원 기자]이건 팀이 아니다.
토트넘은 11일(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 에스타디오 메트로폴리타노에서 열린 아틀레티코 마드리드(스페인)와의 2025~2026시즌 UCL 16강 1차전에서 2대5로 완패했다. 치욕이었다.
킨스키가 대패의 빌미였다. 그는 전반 6분 빌드업을 위한 패스 과정에서 미끄러지면서 실축했다. 얼떨결에 패스를 받은 아틀레티코의 아데몰라 루크먼가 곧바로 훌리안 알바레스에게 볼을 열결했다. 알바레스는 다시 마르코스 요렌테에게 패스했다. 요렌테가 오른발로 골네트를 갈랐다.
판 더 펜의 패스가 킨스키에게 향했다. 킨스키가 왼발로 볼을 처리하는 과정에서 헛발질을 했고, 알바레스에게 세 번째 골을 받쳤다. 소방수로 등장했지만 존재감은 '제로'인 이고르 투도르 감독이 폭발했다. 그는 2분 뒤 킨스키를 비카리오로 교체했다.
킨스키는 교체된 후 벤치에 앉지 않고 곧바로 드레싱룸으로 향했다. 논란은 더 거셌다. 아무리 실수를 했다고 하더라도 22세의 골키퍼를 조기에 교체한 것은 꿈을 꺾었다는 한탄이다.
'BBC'의 필 맥널티는 "축구를 많이 봤지만, 이런 광경은 본 적이 없는 것 같다. 단지 그런 실수들뿐만 아니라, 투도르 감독이 킨스키를 하차시킨 결정도 문제였다"며 "어린 골키퍼에게 정말 끔찍한 밤이었다. 그가 어떻게 위로받을 수 있을지는 모르겠다"고 우려했다.
토트넘에서 골문을 지켰던 폴 로빈슨도 "경기장에서 그런 장면은 본 적이 없다. 감독도 상황을 개선하는 데 전혀 도움이 되지 못했다. 킨스키에게는 정말 가슴 아픈 일이 될 거다. 그가 눈물을 흘린다고 해도 놀라지 않을 거다. 감당하기 힘든 일이니까"며 "감독의 이기적인 행동이다. 그는 자신이 오래 감독 자리에 있지 못할 것을 알고 있다. 이는 명백히 자신의 이익을 위한 것이며, 어린 골키퍼에 대한 배려는 전혀 없었다"고 꼬집었다.
그것이 승부의 마침표였다. 아틀레티코 마드리드는 전반 22분 로빈 르 노르망, 후반 10분 알바레스가 두 골을 더 보탰다. 토트넘은 전반 26분 페드로 포로, 후반 31분에는 도미닉 솔란케가 만회골을 터트린 데 만족해야 했다. 솔란케의 골을 어시스트한 포로는 1골 1도움을 기록했다.
토트넘의 마침표는 더 가관이었다. 후반 추가시간 로메로와 주앙 팔리냐가 공중볼 경합 과정에서 '아군'끼리 충돌했다. 팔리냐는 그라운드를 이탈했고, 로메로도 어지러움증을 호소하며 그라운드를 빠져나갔다.
토트넘은 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에선 16위(승점 29)를 유지하고 있지만 강등권인 18위 웨스트햄(승점 28)과의 승점 차는 단 1점이다.
흐름도 최악이다. 토트넘은 EPL 최근 5연패를 포함해 11경기 연속 무승의 늪(4무7패)에 빠졌다. 최근 EPL 20경기에서 단 2승에 그쳤다. 영국의 현재 분위기는 토트넘의 EPL 시대 첫 2부 강등을 기정사실화하고 있다.
UCL에서도 희망은 사라졌다. 투도르 감독의 '조기 경질'이 불가피해 보인다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com