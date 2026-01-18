씨엔블루 정용화 "시작부터 장난 아냐, '에바뛰' 많다…여러분 체력 믿어"
|씨엔블루 정용화. 사진 제공=FNC엔터테인먼트
[스포츠조선 정빛 기자 밴드 씨엔블루가 새 투어의 포문을 연 소감을 밝혔다.
씨엔블루는 18일 서울 티켓링크 라이브 아레나(구 올림픽공원 핸드볼경기장)에서 2026 씨엔블루 라이브 '쓰릴로지' 를 개최하고 "시작부터 장난 아니다"라며 "끝까지 '에바뛰' 많을 것"이라고 했다.
콘서트명 '쓰릴로지'는 씨엔블루 세 명의 멤버가 각자의 축을 이루며, 그 균형 위에서 완성된 하나의 체계를 의미한다. 지난 7일 발매한 정규 3집과 동명의 타이틀로, 앨범에 담긴 음악과 메시지를 공연으로 확장하며 밴드로서 정체성을 선명하게 드러냈다.
오프닝으로 '레디, 셋, 고!', '캐치 미', '레이서'로 포문을 열고, 정용화는 "시작부터 장난 아니다"라며 "끝까지 '에바뛰(에브리바디 뛰어)'가 많다. 여러분 체력을 믿고 있다"고 너스레를 떨었다.
이번 서울 콘서트는 새 월드 투어 '2026 씨엔블루 라이브 월드 투어 '쓰릴로지''의 포문을 여는 공연이다. 앞으로 씨엔블루는 마카오, 타이베이, 멜버른, 시드니, 오클랜드, 싱가포르, 쿠알라룸푸르, 자카르타, 요코하마, 아이치, 고베, 홍콩, 방콕, 가오슝 등 전 세계 곳곳을 누비며 글로벌 활약을 이어간다
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
