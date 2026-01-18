씨엔블루, 관객들과 밀당 끝에…앙코르곡은 '외톨이야'

|
[스포츠조선 정빛 기자 밴드 씨엔블루가 관객들과 '밀당(밀고 당기기)' 끝에 희대의 명곡 '외톨이야'를 들려줬다.
정규 3집 수록곡들은 물론, 히트곡들의 향연으로 풍성한 공연을 만들며, 관객들을 '에브리바디 뛰어(에바뛰)'를 실천하게 했다. 본 공연 세트리스트를 이번 신곡 '킬러 조이'로 끝낸 씨엔블루는 앙코르 섹션에서도 열정 넘치는 무대를 만들었따.
점점 연주가 '외톨이야'로 들리는 순간, 공연장은 16년 전 2010년 씨엔블루 데뷔 당시로 돌아가게 했다.
이어 10년 전 발매한 미니 6집 '블루밍'의 타이틀곡 '이렇게 예뻤나'를 선보였다. 16년 전 데뷔곡과 10년 전 타이틀곡을 아우르면서, 앙코르 섹션을 완성한 것이다.
정용화는 "오늘 앙코르 소리가 너무 크더라. 깜짝 놀랐다"라고 했고, 강민혁도 "너무 감사하다"며 인사했다. 이정신은 "신곡 10곡 다 할 거라고 했는데, 오늘 여러분이 듣고 싶은 노래 다 들으셨냐. 아직이느냐"며 관객들과 소통했다.
강민혁은 "앙코르 나오기 전까지 본 공연이 '킬러 조이'로 끝났을 때, 미친듯이 여러분 덕에 놀았다. 박수도 같이 따라해 주시고, 소리 질러 주시고, 뛰어 주시고. 여러분과 함께 한 것이 꿈만 같다"며 감격했다.
정용화는 "앨범에서 못다한 노래가 남았다. 그래서 준비했다"라며 "여러분의 목소리가 필요한 노래다. 저희가 여러분에게 바치는 노래기도 하지만, 여러분이 함께 불러줘야 이 공연장의 세계관이 만들어질 것 같다"고 귀띔했다.
그러면서 "매번 그런 생각을 한다. 우리 다시 만나는 날을 향해 노래 부르자"라고 외친 뒤, 이번 신보의 수록곡인 '우리 다시 만나는 날', '인생찬가'로 분위기를 이어갔다.
이번 서울 콘서트는 새 월드 투어 '2026 씨엔블루 라이브 월드 투어 '쓰릴로지''의 포문을 여는 공연이다. 앞으로 씨엔블루는 마카오, 타이베이, 멜버른, 시드니, 오클랜드, 싱가포르, 쿠알라룸푸르, 자카르타, 요코하마, 아이치, 고베, 홍콩, 방콕, 가오슝 등 전 세계 곳곳을 누비며 투어를 전개한다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com