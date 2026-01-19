레드벨벳 웬디, 첫 솔로 월드투어 성료…14개 도시서 '글로벌 파워' 증명

[스포츠조선 정빛 기자 레드벨벳 웬디가 첫 번째 월드 투어를 성공적으로 마치며 명실상부한 '글로벌 보컬 퀸'의 입지를 굳혔다.
웬디는 지난 17일 마닐라 공연을 끝으로 '2025 웬디 첫 번째 월드 투어 : 위얼라이브(2025 WENDY 1st WORLD TOUR : W:EALIVE)'의 대장정을 성황리에 마무리했다.
이번 투어는 지난해 9월 서울을 시작으로 타이베이, 홍콩, 도쿄 등 아시아 주요 도시는 물론 샌프란시스코, 시카고, 뉴욕(브루클린) 등 북미 지역까지 총 14개 도시에서 17회에 걸쳐 진행됐다. 웬디는 매 공연마다 탄탄한 라이브와 다채로운 무대 매너로 전 세계 팬들에게 잊지 못할 추억을 선사했다.
마지막 마닐라 공연에서 웬디는 미니 3집 '세룰리언 버지(Cerulean Verge)'의 수록곡 '파이어프루프(Fireproof)'로 포문을 열었다. 이어 '헤이트²(Hate²)', '퀸 오브 더 파티(Queen Of The Party)', '와이 캔트 유 러브 미?(Why Can't You Love Me?)' 등 리드미컬한 곡부터 '라이크 워터(Like Water)', '웬 디스 레인 스톱스(When This Rain Stops)' 등 특유의 폭발적인 고음과 감성이 돋보이는 대표곡들로 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다.
사진 제공=어센드
특히 웬디의 강점인 '음색'이 돋보이는 OST 메들리 무대는 관객들에게 깊은 울림을 안겼다. '굿바이(Goodbye)', '슬픔 속에 그댈 지워야만 해', '나를 신경쓰고 있는 건가' 등 대중의 사랑을 받은 OST 곡들을 라이브로 소화하며 공연의 몰입도를 높였다. 또한 '위시 유 헬(Wish You Hell)', '선키스(Sunkiss)' 등 폭넓은 스펙트럼을 증명하는 선곡으로 '올라운더'로서의 진가를 유감없이 발휘했다.
웬디는 소속사 어센드를 통해 "모든 순간이 꿈같은 시간이었다"며 "첫 번째 월드 투어를 함께해준 전 세계 모든 팬 분들께 너무 감사하다. 다시 만날 날을 기대해 주셨으면 좋겠다"고 소감을 전했다.
웬디는 지난해 SM엔터테인먼트에서 어센드로 이적 후 활발한 솔로 활동을 펼쳤다. 세 번째 미니앨범 발매를 비롯해 첫 월드 투어, KBS2 음악 예능 '방판뮤직 : 어디든 가요' 출연까지 쉼 없는 행보를 이어갔다.