김우빈, '♥신민아'와 신혼여행 직후…벌써 '유부남' 바이브[SCin스타]
|사진 출처=김우빈 SNS
[스포츠조선 정빛 기자 배우 김우빈이 신혼여행을 마치고 일상에 복귀했다.
김우빈은 18일 자신의 SNS와 소속사를 통해 광고 촬영 및 현장 근황을 공개했다.
해당 게시물에는 별다른 글귀 없이 이모티콘과 함께 촬영 현장 사진이 담겼다. 사진 속 김우빈은 셔츠와 넥타이를 매치한 차림으로 촬영과 회의에 임하고 있다.
특히 이제 가장이 된 만큼, 신혼여행 이후에도 예정된 스케줄을 완벽하게 소화하는 프로페셔널한 면모를 보여 눈길을 끈다. .
앞서 김우빈은 지난해 12월 20일 배우 신민아와 결혼했다. 두 사람은 최근 스페인으로 신혼여행을 다녀온 것으로 알려졌다.
|사진 출처=김우빈 SNS
김우빈은 tvN 새 드라마 '기프트' 출연을 앞두고 있다.
|사진 출처=김우빈 SNS
|사진 출처=김우빈 SNS
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
