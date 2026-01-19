임영웅, 다시 찾은 고척서 또 '하늘빛' 물결…서울 콘서트 성료

기사입력 2026-01-19 08:24


임영웅, 다시 찾은 고척서 또 '하늘빛' 물결…서울 콘서트 성료
사진 제공=물고기 뮤직

[스포츠조선 정빛 기자 가수 임영웅이 하늘빛 고척스카이돔을 완성, 팬덤 영웅시대와 평생 '건행(건강하고 행복하자)'을 약속했다.

지난 16일부터 18일까지 3일간 서울 고척스카이돔에서 임영웅의 2026 전국투어 콘서트 '아임 히어로(IM HERO)' 서울 콘서트가 열렸다.

정규 2집 수록곡 '원더풀 라이프(Wonderful Life)'로 에너지 넘치는 오프닝 무대를 연 임영웅은 영웅시대에게 밝고 힘찬 인사를 전하며 공연의 포문을 열었다. 이어 재즈 버전으로 새롭게 편곡된 '이제 나만 믿어요'를 비롯해 꾸준한 사랑을 받아온 '들꽃이 될게요', '비가 와서'까지 차례로 선보였다.


사진 제공=물고기 뮤직
특히 파워풀한 매력이 돋보이는 '답장을 보낸지'와 '얼씨구'에서는 현장의 열기와 객석의 호응이 최고조에 달했다. 이후 타이틀곡 '순간을 영원처럼'과 '돌아보지 마세요'로는 한층 깊어진 감성을 전하며 분위기를 전환했다.

다양한 장르를 아우르는 선곡과 노래의 맛을 살린 무대 연출, 화려한 장치가 어우러진 가운데, 임영웅은 '영웅 노래자랑' 코너를 통해 즉석에서 추천받은 곡을 열창하며 팬들과의 떼창 호흡도 놓치지 않았다.


사진 제공=물고기 뮤직
공연 말미, 팬들의 열띤 앙코르 요청에 재등장한 임영웅은 "내 삶의 나침반이자 답이 되어주셔서 감사하다. 다시 또 공연장에서 만나겠다"고 마지막 인사를 전하며 끝까지 강렬한 여운을 안겼다.

약 1년 만에 고척스카이돔을 다시 찾은 임영웅의 이번 콘서트는 한층 더 특별했다. 3면 스크린을 통해 객석 어디서든 임영웅의 모습을 볼 수 있었고, 양측에 설치된 세로형 중계 스크린은 객석과의 거리까지 좁혔다.

또 공식 응원봉 좌석 맵핑으로 노래마다 색다른 연출이 계속되며, 함께 만들고 즐기는 행복감도 더했다.


사진 제공=물고기 뮤직

사진 제공=물고기 뮤직

3일 동안 약 5만 4000명의 영웅시대와 함께 찬란히 빛날 소중한 추억을 쌓은 임영웅은 부산으로 무대를 옮긴다. 임영웅의 부산 콘서트는 오는 2월 6일부터 8일까지 부산 벡스코 제1전시장 1, 2홀에서 개최된다.


사진 제공=물고기 뮤직

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

