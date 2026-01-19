'굿 굿바이' 신드롬 정점…화사, 12년을 증명한 첫 단독 콘서트

기사입력 2026-01-19 09:32


사진 제공=피네이션

[스포츠조선 정빛 기자 가수 화사(HWASA)가 첫 단독 콘서트서 데뷔 12년의 역량을 총망라한 공연으로 팬들의 이목을 만족시켰다.

화사는 17일부터 18일까지 양일간 서울 동대문구 경희대학교 평화의전당에서 '2026 HWASA CONCERT <MI CASA>(2026 화사 콘서트 <미 카사>)'를 열고 팬들과 만났다.

최근 'Good Goodbye(굿 굿바이)' 신드롬을 일으키며 명실공히 '솔로 퀸'의 위상을 정립 중인 화사의 다채로운 매력이 여실히 드러난 무대였다.

화사는 먼저 밴드와 호흡을 맞춰 자신만의 정체성을 담은 'HWASA'로 공연의 포문을 열었다. 이어 'I Love My Body(아이 러브 마이 바디)'와 'Chili(칠리)'로 흥겨운 에너지를 전하며 관객들로부터 "안혜진", "안혜진"이라는 뜨거운 환호를 받았다.


다채로운 편곡이 돋보이는 특별한 섹션은 공연의 완성도를 높였다. 화사는 심수봉 '사랑밖에 난 몰라', 비욘세 'Fever(피버)', 'NA(나)'를 재즈 버전으로 선보여 이목을 집중시켰다. 곡의 분위기에 맞게 애절하고 파워풀한 보이스를 넘나들며 보컬리스트 화사의 역량을 뽐냈다.

그런가 하면 'LMM', '마리아', 'Good Goodbye' 무대를 오케스트라와 협연하며 관객들에게 콘서트를 통해서만 맛볼 수 있는 웅장함과 감동을 선사했다.


또 '멍청이', 'Kidding(키딩)', 'EGO(이고)'를 비롯, 'DIVA(디바)', 'Toxic(톡식)' 등으로 구성된 팝 메들리, 앙코르로 선보인 마마무 히트곡 메들리 등에서는 화사 특유의 매력이 돋보이는 감각적이고 파워풀한 퍼포먼스로 현재 가요계 최고 주가를 올리고 있는 '디바'다운 면모를 과시했다.

콘서트 중간 진심을 전하는 말로 관객들과 소통하며 진정성을 더했다. 화사는 "데뷔 후 처음으로 여는 단독 콘서트, 이 무대에 서기 위해 얼마나 많은 일들이 있었는지 모른다. 그 모든 걸 이겨내고 여기에 섰다. 그래서 콘서트를 찾아주신 한 분, 한 분의 발걸음이 너무 귀하다"고 관객들에게 감사한 마음을 표했다.


또 최근 인기에 대해 "이 순간이 너무 귀하다는 것을 알고 영원하지 않다는 것도 알기에 더 소중하다"면서 "다시 오리라는 보장이 없는 것도 알지만 저는 한결같이 제 할 일을 열심히 할 것"이라고 말해 관객들로부터 큰 박수를 받았다.


이번 콘서트 1일 차에는 안신애와 로꼬, 2일 차에는 휘인과 크러쉬 등 화사와 인연이 깊은 아티스트들이 게스트로 지원 사격에 나서 스테이지를 더욱 풍성하게 채웠다.

원곡 버전 'Good Goodbye'로 앙코르 무대의 대단원을 장식한 화사는 '나의 집'이라는 뜻을 지닌 공연명처럼, 12년 만의 단독 콘서트를 자신만의 음악 세계를 오롯이 펼치는 공간으로 그려내며 그간 공연을 기다려온 팬들에게 진한 감동을 선물했다.

'Good Goodbye'로 국내 주요 음원차트 정상을 모두 차지하는 '퍼펙트 올킬(PAK)' 역사에서 국내 가수 최고 기록 수립, 또 음악방송 5관왕 등 기록 행진을 이어가고 있는 화사가 그 기세를 몰아 2026년에는 어떤 활약을 이어갈지 귀추가 주목된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

