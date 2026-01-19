김고은, 故 나철 수목장 찾아 추모..“또 올게!”
[스포츠조선 박아람 기자 배우 김고은이 고(故) 나철을 잊지 않고 변함없는 우정을 이어가고 있다.
김고은은 지난 18일 개인 계정에 "또 올게!"라는 짧은 글과 함께 나철이 잠든 수목장을 찾은 사진을 공개했다.
사진에는 나철의 이름표가 걸린 나무 앞에 고인이 생전 좋아했던 것으로 보이는 술과 안주를 차려놓은 모습이 담겼다.
고 나철은 지난 2023년 1월 21일 건강 악화로 치료를 받던 중 향년 36세의 나이로 세상을 떠났다.
드라마 '작은 아씨들'에서 고인과 함께 호흡을 맞췄던 김고은은 당시에도 애틋한 추모 글을 남긴 바 있다.
그는 "최고로 멋진 배우이자, 최고로 멋진 사람, 아빠이자 남편, 아들이고 친구였다"며 "끝까지 함께하지 못해 미안하다. 너무 소중한 시간들을 만들어줘서 고맙다. 뭐가 그렇게 급했는지는 모르겠지만, 그곳은 여기보다 더 좋을 거라 믿는다. 남아 있는 보물 둘은 내가 지켜줄게. 걱정하지 말라"며 각별한 친분과 애정을 드러냈다.
한편 고 나철은 영화 '신과함께-죄와 벌', '1987', '극한직업'과 드라마 '비밀의 숲2', '빈센조', '슬기로운 의사생활 시즌2', '지리산', '악의 마음을 읽는 자들', '작은 아씨들' 등 다수의 작품에 출연하며 인상 깊은 연기를 남겼다.
