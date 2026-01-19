임성근, 밝은 표정으로 홈쇼핑 방송 출연..‘음주운전·문신 논란’ 언급 없었다

기사입력 2026-01-19 14:02


임성근, 밝은 표정으로 홈쇼핑 방송 출연..‘음주운전·문신 논란’ 언급 …

[스포츠조선 박아람 기자 음주운전 사실을 고백하며 논란에 휩싸였던 요리연구가 임성근이 홈쇼핑 라이브 방송에 출연했다.

19일 오전 쇼핑엔티에서는 임성근의 이름을 내건 갈비찜 상품 라이브 방송이 진행됐다.

이날 임성근은 자신의 한식 경력을 강조하며 제품 홍보에 나섰다. 그는 "한식을 40년 넘게 해왔다. 소스는 저를 믿고 맡겨달라"며 "저는 대량 요리를 해온 사람이지, 소량으로 조물조물하는 스타일이 아니다"라고 말했다.

임성근은 방송 내내 밝은 표정과 힘찬 목소리로 제품 홍보에 나서며 갈비찜의 맛과 조리 노하우를 설명했다.

최근 불거진 음주운전 고백 논란에 대해서는 별다른 언급 없이 제품 소개에 집중하는 모습이었다.


임성근, 밝은 표정으로 홈쇼핑 방송 출연..‘음주운전·문신 논란’ 언급 …
앞서 임성근은 과거 세 차례의 음주운전 사실을 스스로 공개하며 사과문을 게재해 논란에 휩싸였다.

그는 지난 18일 채널 '임성근 임짱TV'를 통해 자필 사과문을 공개하고 "저를 아껴주시고 응원해 주신 분들께 깊이 사죄드린다"며 고개를 숙였다.

임성근은 같은 날 공개한 영상에서 "술을 좋아하다 보니 실수를 했다. 10년에 걸쳐 세 차례 음주운전을 했고, 형사처벌로 면허가 취소됐다가 다시 취득했다"고 밝혔다. 이어 "음주운전은 어떤 이유로도 변명할 수 없는 잘못"이라며 "과한 사랑을 받는 상황에서 과거의 잘못을 숨긴 채 활동하는 것은 기만이라고 생각해 자발적으로 고백했다"고 설명했다.


그는 "부주의한 행동으로 실망을 드려 다시 한 번 진심으로 사과드린다"며 "과거의 잘못을 잊지 않고 사회에 선한 영향력을 끼칠 수 있는 요리연구가가 되도록 스스로를 다스리겠다"고 덧붙였다. 이후 채널 커뮤니티에도 자필 사과문을 올리며 재차 사과했다.

또한 일부 온라인 커뮤니티에서는 임성근의 팔과 가슴 부위에서 문신이 확인되며 관심이 집중됐다. 문신이 일본식 문신인 이레즈미 스타일이라는 추측도 나오면서, 넷플릭스 출연 당시 보여진 친근한 이미지와 달리 강렬한 인상이 함께 드러났다는 반응이 이어졌다.

한편 임성근은 2015년 tvN '한식대첩3' 우승자로 이름을 알린 데 이어, 넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2'를 통해 다시 한 번 주목받았다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"시동만 켰다"던 임성근, 판결문 보니 '200m 직접 운전' 드러났다

2.

신부측 하객 0명..'흑백2' 후덕죽 셰프, 충격적 결혼식 사진 "'요리사'라고 반대 당해"

3.

연봉 1억원 넘는 대기업 부장, 아내 몰래 돌싱 카페서 불륜..이준혁 "패주고 싶다" 분노

4.

[일문일답] '이사통' 홍자매 작가 "김선호, 상상 이상 완벽..고윤정에 확신"

5.

배우 양소룡 사망, 뒤늦게 전해진 비보..향년 77세

연예 많이본뉴스
1.

"시동만 켰다"던 임성근, 판결문 보니 '200m 직접 운전' 드러났다

2.

신부측 하객 0명..'흑백2' 후덕죽 셰프, 충격적 결혼식 사진 "'요리사'라고 반대 당해"

3.

연봉 1억원 넘는 대기업 부장, 아내 몰래 돌싱 카페서 불륜..이준혁 "패주고 싶다" 분노

4.

[일문일답] '이사통' 홍자매 작가 "김선호, 상상 이상 완벽..고윤정에 확신"

5.

배우 양소룡 사망, 뒤늦게 전해진 비보..향년 77세

스포츠 많이본뉴스
1.

김하성 초황당 부상, 1초도 안 뛰고 5개월 OUT→ 애틀란타 300억 날렸다

2.

선수들은 피가 마르는데, 신임 감독은 잔인하게 웃고있다? "캠프에서 열심히 할 게 벌써 눈에 보이네"

3.

이대호가 극찬한 재능 → 차세대 유격수 정조준…19세 청춘의 꿈이 영근다 [인터뷰]

4.

"축하해,차 한잔해. 설탕은 빼고" 홀란 지운 맨유 센터백 '얼굴 보고 말해!' 초대→'맨유 레전드' 전격 수락

5.

'이럴수가' 수술 김하성 WBC 낙마, 송성문도 어렵다…류지현호 초대형 악재, 대책은 있나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.