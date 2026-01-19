임성근, 밝은 표정으로 홈쇼핑 방송 출연..‘음주운전·문신 논란’ 언급 없었다

|
[스포츠조선 박아람 기자 음주운전 사실을 고백하며 논란에 휩싸였던 요리연구가 임성근이 홈쇼핑 라이브 방송에 출연했다.
임성근은 방송 내내 밝은 표정과 힘찬 목소리로 제품 홍보에 나서며 갈비찜의 맛과 조리 노하우를 설명했다.
|
그는 지난 18일 채널 '임성근 임짱TV'를 통해 자필 사과문을 공개하고 "저를 아껴주시고 응원해 주신 분들께 깊이 사죄드린다"며 고개를 숙였다.
임성근은 같은 날 공개한 영상에서 "술을 좋아하다 보니 실수를 했다. 10년에 걸쳐 세 차례 음주운전을 했고, 형사처벌로 면허가 취소됐다가 다시 취득했다"고 밝혔다. 이어 "음주운전은 어떤 이유로도 변명할 수 없는 잘못"이라며 "과한 사랑을 받는 상황에서 과거의 잘못을 숨긴 채 활동하는 것은 기만이라고 생각해 자발적으로 고백했다"고 설명했다.
그는 "부주의한 행동으로 실망을 드려 다시 한 번 진심으로 사과드린다"며 "과거의 잘못을 잊지 않고 사회에 선한 영향력을 끼칠 수 있는 요리연구가가 되도록 스스로를 다스리겠다"고 덧붙였다. 이후 채널 커뮤니티에도 자필 사과문을 올리며 재차 사과했다.
또한 일부 온라인 커뮤니티에서는 임성근의 팔과 가슴 부위에서 문신이 확인되며 관심이 집중됐다. 문신이 일본식 문신인 이레즈미 스타일이라는 추측도 나오면서, 넷플릭스 출연 당시 보여진 친근한 이미지와 달리 강렬한 인상이 함께 드러났다는 반응이 이어졌다.
한편 임성근은 2015년 tvN '한식대첩3' 우승자로 이름을 알린 데 이어, 넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2'를 통해 다시 한 번 주목받았다.