'핼쑥해진' 안영미, 건강이상설 해명..독박육아 탓 NO "노화 현상"

[스포츠조선 김소희 기자 개그우먼 안영미가 최근 야윈 얼굴로 인해 불거진 건강 이상설에 대해 직접 해명에 나섰다.
안영미는 19일 방송된 MBC 라디오 FM4U '두 시의 데이트 안영미입니다'에서 최근 화제가 된 자신의 외모 변화에 대해 언급했다. 그는 "노화다. 나이가 들면서 얼굴 살이 빠진 것"이라며 "건강에 이상이 있거나 육아로 인한 스트레스 때문은 전혀 아니다. 오해하지 않으셨으면 좋겠다"고 선을 그었다.
이어 "'두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)'가 너무 맛있어서 인증샷처럼 올린 영상이었다"며 "왜 다들 나를 안쓰럽게 바라보는지 모르겠다"고 웃어 보였다. 또 "화장 안한 상태로 영상을 올렸는데, 사실 그날 머리도 감고 샤워도 하고 컨디션이 좋았다. 새 옷도 입어서 자신 있는 날이라 찍은 영상이었다"고 너스레를 떨었다. 그러면서 "나는 건강하다"고 강조해 팬들을 안심시켰다.
앞서 안영미는 지난 16일 자신의 SNS에 "이래서 두바이 두바이 하는구나"라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다. 영상에는 최근 유행 중인 '두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)'를 먹고 있는 안영미의 모습이 담겼다. 그는 '소식좌'다운 면모로 달콤한 디저트를 소량씩 천천히 씹어 먹으며 특유의 담담하고 무심한 반응을 보였다. 특히 이전보다 눈에 띄게 핼쑥해진 안영미의 얼굴이 시선을 끌었고, 이를 본 팬들은 "얼굴이 너무 야위어 짠하다", "어디 아픈 건 아니냐"며 건강을 걱정하는 반응을 보였다.
한편 안영미는 2020년 외국계 회사에 재직 중인 회사원과 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다. 남편은 현재 미국에서 근무 중이다.