임성근, 음주운전 '삼진 아웃'에 방송가 손절 시작...'편스토랑' 녹화 취소

[스포츠조선 정안지 기자 '흑백요리사'를 통해 유명세를 얻기 시작한 임성근 셰프가 과거 세 차례 음주운전 적발된 사실을 고백한 가운데 예정됐던 '편스토랑' 녹화가 취소 된 것으로 알려졌다.
19일 한국일보 따르면 KBS2 '신상출시 편스토랑' 제작진은 예정됐던 임성근의 녹화 일정을 취소했다.
앞서 지난 18일 임성근은 자신의 유튜브 채널을 통해 과거 세 차례 음주운전 적발로 면허취소 처분을 받았던 사실을 털어놨다.
임성근은 "술을 좋아하다 보니까 실수를 했다. 10년에 걸쳐서 3번의 음주운전을 했다"라고 고백했다.
그는 "술 마시면 잔다. 차에서 자다가 경찰한테 걸려서 상황 설명을 했는데, 알고 보니까 시동을 끄고 앉아 있어야 되더라. 10년 정도 된 것 같다"며 "가장 최근에 음주단속에 적발된 게 5년, 6년 전"이라고 했다.
임성근은 "다 숨기고 싶고 그런 건데 괜히 나중에 일들이 생기면 또 많은 분들이 상처 받지 않나. 내가 잘못 한 거는 내가 잘못 한거다. 면피하고 싶고 그러진 않는다"며 "정신 차리고 이제 음주운전 안 하는 거고 그래서 형사처벌 받아서 면허가 취소됐고, 면허를 다시 땄다"고 했다.
이에 제작진은 "업로드 해도 되냐"고 묻자, 임성근은 "해라. 숨기고 싶지 않다. 구독자분들에게 말씀드리고 사과하는 게 맞다. 숨겨서 될 일도 아니다"고 했다. 그러면서 그는 "인생 살면서 갑자기 어마어마한 사랑이 오니까 부담이 가더라. 그래서 내 마음 속에 있는 것들 하나씩 털어내고 싶다"고 "바쁘고 힘든 삶을 살다 보니까 술을 많이 좋아했었는데 너그럽게 한번 용서해 주시길 바란다"고 했다.