'MBC 공채 출신' 정신우 셰프, 12년 암투병 끝 사망…향년 56세
|故 정신우 셰프. 사진 출처=강지영 평론가 SNS
[스포츠조선 정빛 기자 배우 출신 셰프 정신우(본명 정대열)가 18일 세상을 떠났다. 향년 56세.
유족에 따르면, 고인은 이날 오전 서울 관악구 자택 인근 병원에서 급성 폐렴으로 인한 호흡곤란으로 숨졌다. 2014년 흉선암 진단을 받은 뒤 약 12년간 투병 생활을 이어왔다.
정신우는 1988년 뮤지컬 '가스펠'로 데뷔한 뒤 드라마 '박봉숙 변호사', '갈채' 등에 출연하며 배우로 활동했다. 1998년 MBC 공채 탤런트로 선발돼 '장미와 콩나물', '상도' 등에 출연했으나, 2000년을 끝으로 연기 활동을 접고 요리의 길로 방향을 전환했다.
이후 국내 1세대 푸드스타일리스트 조은정 요리연구가가 운영한 '조은정 식공간연구소'에서 푸드스타일링을 공부했고, EBS '최고의 요리비결', 푸드채널 '장신우의 요리공작소' 등 다양한 요리 프로그램을 통해 셰프로 활동했다.
투병 중에는 블로그와 SNS를 통해 암 환자들과 소통하며 건강한 식생활을 전파했고, '항암밥상 콘서트'를 열어 환자와 가족들을 위한 식사를 마련하기도 했다.
강지영 세계음식문화평론가는 SNS를 통해 "흉선암 선고를 받고 12년간 힘들게 투병하면서도 긍정의 힘으로 버텨온 분"이라며 고인을 추모했다.
유족의 뜻에 따라 빈소는 차리지 않으며, 장례 미사는 19일 오전 11시 서울성모병원 장례식장에서 거행될 예정이다. 유족으로는 아내 문영숙 씨가 있다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
