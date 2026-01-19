'리니지 클래식', 20개 서버 마감되면서 20일 오후 8시 3차 서버 오픈

|
엔씨소프트는 20일 오후 8시에 '리니지 클래식(Lineage Classic)'의 사전 캐릭터 생성 서버 3차 오픈을 진행한다고 밝혔다.
이용자는 엔씨소프트 게임 플랫폼 '퍼플(PURPLE)'에서 '리니지 클래식'을 설치한 후 캐릭터를 미리 만들 수 있다. 사전 캐릭터 생성에 참여하면 서버, 클래스, 성별, 능력치 등을 정하고 캐릭터명을 선점할 수 있다. '리니지 클래식' 캐릭터 사전 생성은 서버와 상관없이 계정 당 1회만 가능하다. 캐릭터명은 같은 서버 내에서 중복이 불가능하다.
엔씨소프트는 '리니지 클래식' 브랜드 웹사이트에 다양한 쇼츠 영상을 공개하고, 이벤트를 진행하고 있다. 이용자는 3월 25일까지 리니지 추억을 공유하는 '추억속으로 텔레포트' 이벤트에 참여할 수 있다. 당첨자(30명)에게는 '리니지 클래식 공식 가이드북'을 선물로 제공한다. 또 3월 11일까지 '리니지 클래식 공식 유튜브 응원 메시지' 이벤트도 연다. 이용자는 추억 속 혈맹원 또는 리니지 클래식팀에게 응원 댓글을 작성해 참여할 수 있다. 당첨자(300명)에게는 '리니지 클래식 공식 가이드북'을 선물한다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com