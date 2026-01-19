'리니지 클래식', 20개 서버 마감되면서 20일 오후 8시 3차 서버 오픈

기사입력 2026-01-19 17:13


'리니지 클래식', 20개 서버 마감되면서 20일 오후 8시 3차 서버 …



엔씨소프트는 20일 오후 8시에 '리니지 클래식(Lineage Classic)'의 사전 캐릭터 생성 서버 3차 오픈을 진행한다고 밝혔다.

'리니지 클래식'은 지난 14일 사전 캐릭터 생성을 시작해 최초 10개 서버와 추가 5개 서버가 오픈 즉시 마감됐다. 이어 15일 추가한 5개 서버도 조기 마감돼 20일에 5개 서버를 증설한다. 이로써 총 서버 수는 25개이다.

이용자는 엔씨소프트 게임 플랫폼 '퍼플(PURPLE)'에서 '리니지 클래식'을 설치한 후 캐릭터를 미리 만들 수 있다. 사전 캐릭터 생성에 참여하면 서버, 클래스, 성별, 능력치 등을 정하고 캐릭터명을 선점할 수 있다. '리니지 클래식' 캐릭터 사전 생성은 서버와 상관없이 계정 당 1회만 가능하다. 캐릭터명은 같은 서버 내에서 중복이 불가능하다.

엔씨소프트는 '리니지 클래식' 브랜드 웹사이트에 다양한 쇼츠 영상을 공개하고, 이벤트를 진행하고 있다. 이용자는 3월 25일까지 리니지 추억을 공유하는 '추억속으로 텔레포트' 이벤트에 참여할 수 있다. 당첨자(30명)에게는 '리니지 클래식 공식 가이드북'을 선물로 제공한다. 또 3월 11일까지 '리니지 클래식 공식 유튜브 응원 메시지' 이벤트도 연다. 이용자는 추억 속 혈맹원 또는 리니지 클래식팀에게 응원 댓글을 작성해 참여할 수 있다. 당첨자(300명)에게는 '리니지 클래식 공식 가이드북'을 선물한다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“이거 드세요”가 마지막 말..故 안성기 아내 첫 심경 고백

2.

'핼쑥해진' 안영미, 건강이상설 해명..독박육아 탓 NO "노화 현상"

3.

슬리피 "딘딘 결혼하면 축의금 1000만원, 솔직히 안했으면 좋겠다"(조롱잔치)

4.

[SC이슈] '방송 줄취소' 여파에..'음주운전 고백' 임성근 셰프 "제가 미친X, 사과 방송 준비"

5.

임성근, 2차 사과방송 예고 "잘못 숨기기보다 인정하고 성숙한 인간으로 살 것"

연예 많이본뉴스
1.

“이거 드세요”가 마지막 말..故 안성기 아내 첫 심경 고백

2.

'핼쑥해진' 안영미, 건강이상설 해명..독박육아 탓 NO "노화 현상"

3.

슬리피 "딘딘 결혼하면 축의금 1000만원, 솔직히 안했으면 좋겠다"(조롱잔치)

4.

[SC이슈] '방송 줄취소' 여파에..'음주운전 고백' 임성근 셰프 "제가 미친X, 사과 방송 준비"

5.

임성근, 2차 사과방송 예고 "잘못 숨기기보다 인정하고 성숙한 인간으로 살 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

'손아섭→김범수' 곧 캠프 출발인데, 아직도 도장 못찍은 4인방…"FA는 보상 아닌 미래 가치" [SC포커스]

2.

김하성 믿은 애틀란타 무슨 죄! 계획 뿌리채 수정해야 → FA에 돈쓰고 트레이드 시장까지 기웃거린다

3.

"이래서 경질할 수밖에" 프랭크 감독, 충격 '꼴찌' 성적표→EPL 시대, 토트넘 최악 홈 승률…단 2승→18% 굴욕

4.

'오타니 초대형 꼼수 계약' 찬양! 월드시리즈 2연패 오타니 덕분…'디퍼 중독' 다저스, 부채만 3조 넘겨

5.

"우리선수 동계훈련 직관하자" 천안시티, 2026년 남해 팬투어 참가자 모집

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.