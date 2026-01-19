[오피셜]FC안양, 2026시즌도 주장은 '캡틴 LEE' 이창용...부주장은 김동진, 한가람, 토마스

K리그 통산 301경기에 출전한 베테랑 이창용은 지난 2023년 여름부터 FC안양의 주장을 맡아왔다. 2026시즌에도 이창용은 안양의 주장으로 다시 한 번 선임되며 FC안양 역사상 가장 오랜 기간 주장을 맡게 됐다. 이창용은 "고참 선수들, 어린 선수들과 함께 노력해서 시즌 마지막까지 불씨가 꺼지지 않게, 모두들 다 같이 한마음 한뜻으로 끝까지 완주할 수 있도록 책임을 다하겠다"고 주장으로 선임된 소감을 밝혔다.
부주장을 맡은 김동진 역시 K리그 통산 298경기에 출전한 베테랑이다. 김동진은 2024~2025 시즌에 이어 다시 한 번 부주장을 맡게 됐다. 김동진은 "코칭스태프와 선수들, 많은 팬 분들께서 주장단을 좋아해주시고 많이 응원해주셨는데, 올해도 우리 주장단이 한 팀으로 잘 뭉치게 해서 올해는 지난해보다 더 좋은 성적을 거둘 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
2024시즌 안양에 합류한 한가람 역시 평소 근면성실한 모습과 헌신적인 태도를 보여주는 선수로, 지난해에 이어 다시 한 번 부주장을 맡는다. 한가람은 "내가 먼저가 아니라 팀을 먼저 생각하면서 올 시즌도 감독님과 코칭스태프, 지원스태프 선생님들과 고참 형들을 따라서 선수단을 잘 이끄는 데 일조하고 싶다"고 부주장으로 선임된 소감을 전달했다.
지난 시즌 안양에 합류한 토마스는 지난 시즌 안양이 치른 38경기의 리그 중 37경기에 출전하는 등 코칭스태프와 선수단의 큰 신뢰를 얻어왔다. 유병훈 감독은 리더십과 큰 책임감을 지닌 그에게 부주장을 맡겼다. 토마스는 "주장단에 선임되어 큰 책임감을 느끼고 있다. 좋은 책임감이라고 생각하고 자긍심도 느낀다. 고참 선수들, 어린 선수들과 함께 좋은 분위기를 만들 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.
한편 FC안양은 지난 12일부터 태국 촌부리에서 2026시즌을 위한 전지훈련을 진행 중이다.