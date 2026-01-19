'K리그1부터 ACL까지' 포항스틸러스, 멤버십-일반석 시즌 예매권 출시!

기사입력 2026-01-19 15:29


'K리그1부터 ACL까지' 포항스틸러스, 멤버십-일반석 시즌 예매권 출시…
사진=포항스틸러스

[스포츠조선 이현석 기자포항스틸러스가 2026시즌 멤버십과 일반석 시즌 예매권 판매를 시작한다.

포항스틸러스는 19일부터 다음 달 25일까지 2026시즌 멤버십 회원을 모집한다. 일반 멤버십의 가격은 12만 원이며, 멤버십 회원에게는 입장권 할인 혜택을 비롯해 짐색, 멤버십 전용 사인회 및 멤버십 데이 등 전용 이벤트 참가 기회를 제공한다. 입장권 결제 금액의 5%는 포인트로 적립되며, 누적 포인트 상위 15명에게는 2027시즌 지정석 구매 기회가 주어진다. 이 밖에도 멤버십 회원 전용 카카오톡 채널을 통해 보다 밀착된 소통과 혜택을 누릴 수 있다.

키즈 멤버십은 초등학교 6학년 이하 어린이를 대상으로 하며 가격은 8만 원이다. 판매 기간은 일반 멤버십과 동일하다. 키즈 멤버십 구매 시 청암E석 및 S석 어린이 입장권에 사용 가능한 할인 코드가 제공되며, 키즈 트레이닝 의류 상하의 1세트를 증정한다. 또한 '플레이@스틸야드', 매치볼 딜리버리 이벤트 참가 신청권 등 다양한 체험 혜택이 포함돼 있어 어린이 팬들에게 특별한 추억을 선사할 계획이다.

일반석 시즌 예매권은 1권당 15매로 구성돼 있으며 가격은 13만 원이다. 판매 기간은 19일부터 다음 달 28일까지다. K리그1, 코리아컵, ACL 홈경기에서 사용 가능하며 W/E/N/S석 2층 일반석과 N1~N5 서포팅존 예매가 가능하다.

포항스틸러스의 2026시즌 멤버십과 예매권은 구단 공식 홈페이지를 통해 구매할 수 있으며, 자세한 내용은 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com



