[공식]원어스, 오늘(20일) 싱글 '原' 발매…근원으로 회귀→콘셉추얼 매력 집약

[스포츠조선 정빛 기자 '4세대 대표 퍼포머' 원어스(ONEUS)의 새로운 이야기가 시작된다.
원어스는 오늘(20일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 싱글 '原(원)'을 발매한다.
타이틀곡 'Grenade'는 묵직한 베이스 위 통제되지 않는 극한의 감정을 담아낸 곡이다. 수류탄의 핀을 뽑는 순간, 억눌려 있던 에너지가 폭발하듯 몰아치는 구성으로 긴장감을 극대화했다. 과감한 사운드 전개 속에 원어스의 음악적 스펙트럼을 한층 확장하며 강렬한 몰입감을 선사할 예정이다.
특히 멤버 건희와 환웅이 직접 노랫말을 써 원어스 특유의 콘셉추얼한 매력을 배가했다. 원어스는 'Grenade'를 통해 정해진 룰을 따르기보다 스스로 방향을 선택하는 주체적인 태도를 노래한다.
음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에는 무(無)의 공간에서 끊임없이 질주하며 새로운 내일을 향해 나아가는 원어스의 모습이 담긴다. 불완전함조차 뛰어넘는 원어스의 강인한 카리스마를 담아낸 가운데, 에너제틱하면서도 절제된 군무로 '4세대 대표 퍼포머'로의 이름값을 증명해 보일 것으로 기대된다.
이 외에도 '原'에는 몸이 이끄는 대로 자유롭게 스텝을 이끄는 경쾌하고 펑키한 무드의 'STOP & MOVE', 섬세한 감정선을 따라 흐르는 몽환적인 신스 사운드가 깊은 여운을 선사하는 'When you're close to me' 등 총 3곡이 담긴다. 'When you're close to me'의 경우, 멤버 서호가 입대 전 녹음에 참여한 곡으로, 다섯 멤버의 목소리를 모두 들을 수 있어 팬들을 위한 선물과도 같은 트랙이다.
싱글 '原'은 원어스의 근원이자, 시작을 뜻한다. 원어스는 단순한 회귀가 아닌, 자신들의 근원을 마주한 뒤 재탄생의 서사를 전개한다. 원어스는 누 디스코, 팝 발라드 등 다양한 장르를 아우르며 그동안의 음악과 퍼포먼스 역량을 총망라, 그룹의 정체성을 다시 한번 또렷이 각인시킬 전망이다.