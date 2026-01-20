日 도쿄돔 뜬 블랙핑크, 사흘 매진 속 16만 5천 관객 홀렸다

[스포츠조선 정빛 기자 블랙핑크가 세 번째 월드투어의 마지막 장을 향해 달려가고 있는 가운데, 일본 도쿄돔 공연을 사흘 전석 매진 속 성공적으로 마쳤다.
블랙핑크는 지난 16·17·18일 일본 도쿄돔에서 '블랙핑크 월드 투어 [데드라인 인 도쿄'(BLACKPINK WORLD TOUR [DEADLINE IN TOKYO)를 개최했다. 2019년과 2023년에 이은 세 번째 도쿄돔 입성으로, 해를 거듭할수록 그 규모를 확대해 왔다는 점에서 더욱 의미가 크다. 이번 공연 역시 티켓 오픈과 동시에 전석 매진을 기록, 사흘간 총 16만 5000명의 관객을 동원하며 일본 내 이들의 독보적인 티켓 파워를 다시금 실감케 했다.
사진 제공=YG엔터테인먼트
이번 공연을 기념하는 릴레이 팝업스토어, 다양한 컬래버레이션 MD 출시 등으로 일찌감치 분위기가 고조됐다. 공연 첫날에는 고베 포트타워, 도쿄타워, 나고야 미라이 타워, 삿포로 TV 타워 등 일본 4대 타워에서 라이트업 캠페인이 동시 전개됐다. 도쿄돔 현장 또한 일대를 에워쌀 만큼 수많은 팬들이 MD 구매를 위해 대기 행렬을 이뤄 눈길을 끌었다.
사진 제공=YG엔터테인먼트
사진 제공=YG엔터테인먼트
무르익은 분위기는 무대 위에서 폭발했다. '킬 디스 러브'(Kill This Love), '핑크 베놈'(Pink Venom) 등 전 세계를 사로잡은 메가 히트곡으로 포문을 연 블랙핑크는 강렬한 라이브 퍼포먼스의 정수를 선보이며 단숨에 현장을 장악했다. 한층 깊어진 카리스마와 완성도 높은 퍼포먼스는 도쿄돔의 열기를 최고조로 끌어올렸다.
사진 제공=YG엔터테인먼트
라이브 밴드 사운드와 YG만의 공연 노하우가 집약된 웰메이드 연출은 공연의 몰입도를 극대화했다. 멤버들은 데뷔곡 '휘파람'(Whistle), '붐바야'(BOOMBAYAH)부터 투어 중 발표된 신곡 '뛰어'(JUMP)까지 블랙핑크의 음악적 여정을 총망라한 역대급 세트리스트로 쉼 없이 내달렸다.
사진 제공=YG엔터테인먼트
팬들과의 특별한 소통의 시간도 이어졌다. 앙코르 무대에서 네 멤버는 공연장 구석구석을 누비며 관객들과 교감했고, 팬들 역시 박수와 환호로 화답하며 공연의 마지막 순간까지 함께 호흡했다. 블랙핑크는 "시간이 빠르게 흘러가 아쉽다. 3일 동안 정말 큰 에너지를 받았다. 한 분 한 분께 사랑과 감사의 마음을 전하고 싶다"고 소감을 전했다.
사진 제공=YG엔터테인먼트
도쿄돔 공연을 성황리에 마친 블랙핑크는 오는 24·25·26일 홍콩 카이탁 스타디움에서 팬들을 만난다. 이를 통해 총 16개 도시, 33회차에 달하는 '블랙핑크 월드 투어 [데드라인'(BLACKPINK WORLD TOUR [DEADLINE) 월드 투어의 피날레를 장식할 예정이다.
사진 제공=YG엔터테인먼트
그런가 하면, 블랙핑크는 오는 2월 27일 오후 2시(한국시간) 미니 3집 '데드라인'을 발매한다. 정규 2집 '본 핑크(BORN PINK)' 이후 약 3년 5개월여 만에 선보이는 완전체 앨범으로, 세계 최정상 아티스트로 우뚝 선 이들의 귀환에 벌써부터 뜨거운 반향이 이어지고 있다. 블랙핑크의 현재, 그리고 앞으로 나아갈 방향을 각인시키며 다시 한번 모두의 마음을 사로잡을 전망이다.