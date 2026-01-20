안성재, '음주운전 자백' 임성근 손절..썸네일서 존재감 지웠다

[스포츠조선 이게은기자 셰프 안성재가 음주운전 전력을 밝혀 논란이 된 셰프 임성근 출연편 영상 썸네일을 수정해 눈길을 끈다.
지난 3일 안성재의 채널 '셰프 안성재'에는 '팀전부터 1:1 사생전까지 서바이벌 만렙 백수저들과 함께하는 [흑백요리사 시즌2 리뷰 최초 공개'라는 영상이 공개됐다.
정호영, 샘킴, 임성근이 출연한 이 영상 썸네일에는 당초 네 사람의 얼굴이 동일한 크기로 배치돼 있었다. 안성재, 정호영, 샘킴이 임성근 쪽을 바라보며 웃는 모습이었고 "오만좌와 백수저들"이라는 글귀도 있었다.
하지만 수정 후 썸네일에는 임성근의 얼굴만 축소됐고 정호영과 샘킴의 시선 또한 수정된 모습이었다. 글귀도 임성근의 별명 '오만좌'를 삭제, "신혼부부와 백수저들"로 바뀌었다. 임성근의 존재감을 최대한 줄인 모습. 안성재와 제작진 측이 임성근의 논란을 인지한 후 수정한 것으로 보인다.
한편 임성근은 최근 넷플릭스 '흑백요리사2'에 출연하며 얼굴을 알렸지만, 지난 18일 과거 3차례 음주운전 적발로 면허취소 처분을 받았다고 밝혀 논란이 됐다. 그는 "최근 과한 사랑을 받게 되면서 과거의 잘못을 묻어둔 채 활동하는 것이 저를 믿어주시는 분들께 기만이자 예의가 아니라는 생각이 들었다"라며 자필 편지를 남겼지만, 여론은 여전히 싸늘했고 문신 등도 파묘되면서 사실상 활동이 중단되는 분위기다.