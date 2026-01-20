조정석, ♥거미 둘째 출산 후 잠정 활동 중단…자필편지 공개 "당분간 육아 집중"

기사입력 2026-01-20 08:27


[스포츠조선 이우주 기자 배우 조정석이 둘째 탄생 후 유튜브 휴식기를 선언했다.

18일 조정석은 자신의 부캐 '조점석'으로 운영하는 유튜브 채널 '청계산댕이레코즈'를 통해 자필 편지를 공개했다.

조정석은 "제게 반가운 소식이 있다. 또 하나의 큰 행복이 찾아왔다"며 "바로 댕이 동생이 태어났어요!"라고 둘째 딸 탄생 소식을 전했다.


조정석은 "그래서 당분간 육아로 영상 업로드가 쉽지 않을 것 같다. 미리 알려드리기 위해 글 남긴다"며 "아주 잠깐 쉬었다가 빠른 시일 내에 다시 돌아올 것"이라고 밝혔다. 이어 "그때는 아마 지금이랑은 또 다른 이야기로 더 재미있는 영상 들고 올 수 있을 것 같다"고 덧붙여 둘째 출산 비하인드에 대한 기대를 모았다.

조정석 거미 부부는 지난 14일 둘째 딸을 얻었다. 조정석은 앞서 여러 매체를 통해 둘째 딸이 태어날 경우 첫째 아이의 육아를 전담하겠다고 밝힌 바. 조정석은 당분간 육아를 전담하기 위해 유튜브 휴식기까지 선언했다.

한편, 배우 조정석은 가수 거미와 2018년 결혼, 2020년 첫째 딸 예원 양을 얻었다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
