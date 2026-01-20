양치승, 5억 사기→유명 가수에 뒤통수...결국 헬스장 폐업 "모든 걸 잃었다" ('말자쇼')

[스포츠조선 정안지 기자 5억 전세사기를 당한 뒤 헬스장을 폐업했던 양치승이 믿었던 직원에 배신 당했던 일화를 털어놨다.
19일 방송된 KBS2 '말자쇼'에서는 '소통왕 말자 할매' 김영희가 촌철살인의 입담으로 관객들의 고민 타파에 나선 가운데 객석에는 반가운 얼굴 양치승 관장이 함께했다.
이날 양치승은 "믿었던 사람에게 배신당해 모든 걸 잃었다. 배신감에 지옥 같은 시간을 보내고 있다. 다시 사람을 믿을 수 있을까"라며 고민 상담을 했다.
양치승은 "체육관을 하면서 너무 괜찮은 친구가 왔다. 예전에 유명한 가수였다"라면서 "그래서 체육관을 맡기도 지점도 많이 오픈했다"라고 말했다.
이어 그는 "근데 나중에 알고 보니 이 친구가 뒤에서 험한 짓을 너무 많이 했더라"며 "예를 들면, 내 생일이라고 선물을 사 왔다. 몇백만 원어치 사 왔길래 '왜 이렇게 무리했냐'고 했더니 '해주신 게 있는데 당연한 거 아니냐'고 하더라. 너무 그 친구를 믿고 맡겼었다"라고 했다.
양치승은 "근데 나중에 알고 보니 팀장하고 트레이너들한테 '관장이 생일이라고 돈 걷으라더라'고 했더라"며 당시 충격을 받았던 일을 떠올렸다.
양치승은 "근데 체육관이 무너지니까 더 좋은 기회가 왔더라"며 "이제 체육관 관장이 아니라 내일부터 회사원이다. 용역회사를 가는데 대형 건물을 도맡아 관리하는 업체다. 거기에 커뮤니티 센터 관리를 맡게 됐다"라며 새로운 도전에 나선 사실을 전해 박수를 받았다.
한편 양치승은 과거 여러 방송에 출연해 헬스장 관련 사기 피해를 고백한 바 있다.
당시 양치승은 "전세 사기라는 것은 들어봤지만 내가 당할 거라 생각 못했다"며 "보증금을 내면 돌려주겠지 했는데, 그게 2년이 지났다. 피해 금액만 5억 원"이라고 털어놨다. 더욱이 건물 임대인과는 수십 년 알고 지낸 사이였고, 심지어 임대인의 아들이 자신이 운영하는 헬스장에서 근무했던 이력까지 있어 전혀 의심하지 않았다고 밝혔다. 결국 양치승은 지난해 7월 헬스장을 폐업했다.