효연, 소녀시대 멤버들과 불화 고백 "방송국과도 사이 나빠질 위기" ('동해물과')

기사입력 2026-01-20 07:50


[스포츠조선 이우주 기자 효연이 소녀시대 멤버들과 싸웠던 일화를 고백했다.

19일 유튜브 채널 '동해물과 백두은혁'에서는 소녀시대 효연이 게스트로 출연했다.

동해는 효연에게 "너희도 싸우냐"고 물었고 효연은 "우리는 진짜 안 싸우는 편이다. 다른 걸그룹들이 싸웠다 하는데 싸울 수 있다 생각한다. 우리는 한발짝 물러서서 바라보기 때문에 많이 안 싸우고 만약에 그 안에서 싸움닭 찾으라 하면 나"라고 솔직히 고백했다.

가장 크게 싸운 일화 역시 효연과 멤버들의 싸움이었다. 효연은 "리허설을 들어가야 하는데 나 때문에 리허설을 못 들어가는 그런 상황이 생겼다. 그러면 나 때문에 방송국이랑도 약간 사이가 안 좋아지지 않냐. 나 때문에 그런 일이 벌어졌다"고 밝혔다.


효연은 "용평 스키장에서 오는데 차가 돌아서 차를 불러서 오느라 늦었다. 방송국에는 미안하다 했는데 멤버들한테는 안 했다. 나는 이걸 얘기하면 멤버들이 걱정해주고 나도 오고 싶어죽겠는데 사고가 난 거니까. 그래서 사과를 안 했다. 근데 이건 일이지 않냐. 그래서 멤버들이 화가 난 것"이라고 밝혔다.

효연은 "나는 또 눈치 없이 '올라가자. 파이팅해야지' 해서 두 멤버가 와서 지금 그럴 분위기가 아닌 거 같다고 사과를 한번 하는 게 좋을 거 같다고 했다. 그래서 사과를 했다"고 멤버들과 잘 풀었다고 밝혔다.

이에 동해는 "원래 처음에 들어오자마자 미안하다고 하는 거 아니냐"고 말했고 효연은 "내가 못 배워서 그렇다. 내가 잘못했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

그런가하면 효연은 유리와의 유닛 결성을 하고 싶었다고 고백했다. 효연은 "제가 그리는 그림이 딱 슈퍼주니어-D&E여서 상담 받으러 가고 공항에서 만나면 거기서도 그런 얘기를 했다"고 밝혔다.


은혁은 "너랑 유리랑 '저희도 하고 싶은데 어떻게 하면 될까요?'라는 이야기를 진짜 많이 했다. 근데 진행이 안 됐냐"고 진행 상황을 궁금해했고 효연은 "처음에 유리한테 같이 하자 했을 때는 드라마인가 뭔가 할 때라 거절했다. 거절 당해서 속상했다. '지금은 안 될 거 같다'고 해서 '그럼 언제 같이 할 수 있을까' 했는데 내가 일하고 자기가 쉴 때 같이 하자고 한다. 나중에 기간 되면 하자는 게 엇갈렸다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

