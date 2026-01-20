박수홍 14개월 딸 재이, 부자 할아버지의 '300평 대저택' 입성…"제 집 같아"

기사입력 2026-01-20 05:55


박수홍 14개월 딸 재이, 부자 할아버지의 '300평 대저택' 입성…"제…

[스포츠조선 김수현기자 방송인 박수홍의 딸 재이가 '할아버지' 이용식의 집에 완벽 적응했다.

19일 유튜브 채널 '아뽀TV'에는 '2025년 마무리까지 눈물로'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 이용식과 아내, 이수민 원혁 부부는 박수홍 가족을 맞이하기 위해 옷까지 차려입고 환영 연습을 했다.

이용식의 아내는 "나 눈물나서 못 부르겠어"라며 울컥했고 이용식 역시 울먹였다. 이수민은 "아빠도 울어? 연습할 때부터 울면 어떡해. 다들 환자다 환자"라며 달랬다.

원혁은 "오늘 우리는 2025년 연말 파티를 한다. 박수홍 형님 가족을 모시려고 깜짝 이벤트를 준비했다"라 설명했다.

이용식은 "사랑스러운 재이와 이엘이가 건강하게 자라도록"이라며 노래까지 불렀다.


박수홍 14개월 딸 재이, 부자 할아버지의 '300평 대저택' 입성…"제…
평창동에 위치한 이용식의 집은 100평대 대저택으로, 낯설만도 했지만 재이는 남다른 적응력으로 원래 제 집인냥 누워있었다. 박수홍은 "원래 아빠 껌딱지다. 안떨어지는데"라며 이용식을 보는 딸을 보고 신기해 했다.

이용식의 방에 들어선 박수홍은 "연예인 옷방은 이렇구나"라며 신기해 했다. 손님에겐 첫 공개인 이용식의 옷방. 박수홍은 "선배님 이렇게 당황스럽게 웃으시냐"라며 이용식을 놀렸다.


원혁은 3시간 줄을 서 사온 박수홍의 선물을 건넸다. 한 달 전 하와이에 놀러갔던 이용식의 가족들. 원혁은 "얼마 전에 박수홍 형님 집에 초대 박아서 맛있는 음식도 먹고 재이 옷도 많이 물려받았는데 너무 감사했다"라 했다.

이어 "이걸 어떻게 돌려드릴까 해서 고민하다가 하와이의 인기 브랜드에 왔다. 그게 괜찮은 선물이 되지 않을까 생각했다. 여긴 아침 일찍 안가면 재고가 없다. 오픈런을 해야 된다"라고 매장으로 향했다.


박수홍 14개월 딸 재이, 부자 할아버지의 '300평 대저택' 입성…"제…
오픈 전부터 이미 많은 사람들로 기나긴 줄이 있는 매장. 원혁은 "맨 앞에 있는 사람은 새벽 5시에 나왔다더라"라며 너털 웃음을 지었다.

이용식은 박수홍을 위해 자신의 옷장에서 맞는 옷들을 선별했다. 원혁은 "이거 저 주기로 하신 거 아니냐"라며 농담해 웃음을 안기기도 했다.

그런 와중 재이는 이엘이의 놀이방에 입성해 자기방처럼 놀고 있었다. 원혁은 "재이야 너 너무 자연스럽다. 마치 재이 베이비룸 같다. 화보같다"라 했다.

박수홍의 아내 김다예는 "너무 자연스럽게 자기 집처럼 계셔요"라 했고 박수홍은 "재이야. 이 집에 자주 오자. 얼굴 붉힐 정도로 자주 오자"라고 너스레를 떨었다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'음주운전' 고백 하루 만에 나락 직행…임성근, 술·여자·갑질 의혹까지 번졌다

2.

박나래 매니저, 행사비 3000만원 '가로챘나'…개인 법인 통장으로 빠졌다

3.

박수홍, 또 울었다..부모·친형 절연 후 '할아버지' 돼준 이용식의 한 마디

4.

안영미, 몰라보게 달라진 야윈 얼굴…'건강이상설' 해명 "저 건강합니다"

5.

변우석, 밀라노 헬스장까지 접수...민소매 근육에 '시선 올스톱'

연예 많이본뉴스
1.

'음주운전' 고백 하루 만에 나락 직행…임성근, 술·여자·갑질 의혹까지 번졌다

2.

박나래 매니저, 행사비 3000만원 '가로챘나'…개인 법인 통장으로 빠졌다

3.

박수홍, 또 울었다..부모·친형 절연 후 '할아버지' 돼준 이용식의 한 마디

4.

안영미, 몰라보게 달라진 야윈 얼굴…'건강이상설' 해명 "저 건강합니다"

5.

변우석, 밀라노 헬스장까지 접수...민소매 근육에 '시선 올스톱'

스포츠 많이본뉴스
1.

나는 7년 줘! 벨린저의 고집, 돈 앞에서 꺾이나 → 터커 비? 잇따른 단기계약 변수

2.

'김하성·송성문 OUT' 日언론, 승리 확신 → "한국 WBC 대타격, 일본전 10연패 탈출 먹구름"

3.

'ERA 6.85' 의외의 연봉 인상, 깐깐한 KIA가 왜?…이 선수마저 없었으면 진짜 답 없었다

4.

"외면받은 대한민국 십 대 유망주" FIFA, 월드컵에서 주목할 십 대 11명에 日-멕시코 초신성 선정

5.

"식사마, 중국 격파를 부탁해!" '기적의 준결승' 김상식, "한국-베트남의 U-23 아시안컵 결승 원한다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.