류시원 장모 "딸 결혼 반대, 이런 사람이 내 딸과 결혼한다니" ('조선의 사랑꾼')

19일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 배우 류시원이 방송 최초로 베일에 싸여 있던 19세 연하 아내를 공개했다.
이날 류시원은 당시 25살이었던 아내에게 첫눈에 반해 연락처를 묻고 이후 연애를 시작하게 된 러브스토리를 공개했다.
그러나 결혼의 실패 경험이 있었던 류시원은 '결혼은 NO' 연애만 한다는 생각에 시작을 했다고. 결국 끝이 있는 연애라고 생각했던 아내가 먼저 결별을 이야기했고 결국 두 사람은 헤어지게 됐다고 밝혔다.
그러다 3년이 지나 다시 만나게 됐다는 부부. 서로 안부를 물으며 지내오던 중 다시 만나게 됐고, 그날 류시원이 '다시 사귀자'고 했다고.
류시원은 "다시 만났는데, '내가 옛날에 좋아할 만했네. 여전히 예쁘구나'라면서 이 친구를 놓치면 후회할 것 같더라"며 "그날 집 앞에 데려다주면서 뒤도 안 돌아보고 '다시 만나자'고 이야기를 했다"고 했다.
행복한 연애 중 맞닥뜨린 부모님의 반대. 아내는 "엄마가 반대를 많이 하셨다"며 "외동딸이기도 하고 남편을 옆에서 지켜보고 알지 않은 이상 기사로 보고 사람을 판단하게 되는데, 엄마도 남편을 기사로 접하고 '이런 사람이 내 딸과 결혼을 한다니'라며 더 놀라셨다"고 밝혔다. 이에 아내는 잘못된 부분을 설명해 드리고, 류시원도 어머니를 직접 찾아뵙고 이야기를 하면서 어머니도 나중엔 허락하셨다고.
그렇게 사랑을 결실을 맺은 두 사람은 "좀 닭살일지 모르겠지만 집에서도 틈나면 손잡고 걸어 다닌다"라면서 결혼 6주년에도 여전히 알콩달콩한 모습을 선보여 눈길을 끌었다.