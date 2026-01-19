'김하성·송성문 OUT' 日언론, 승리 확신 → "한국 WBC 대타격, 일본전 10연패 탈출 먹구름"
|2023 월드베이스볼클래식(WBC) 한국대표팀과 한신의 공식 평가전이 7일 일본 오사카 교세라돔에서 열렸다. 대표팀 김하성. 오사카=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2023.03.07/
|대한민국 야구대표팀이 5일 고척스카이돔에서 훈련을 가졌다. 송성문이 몸을 풀고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.05/
[스포츠조선 한동훈 기자 일본 매체가 김하성(애틀란타 브레이브스) 송성문(샌디에이고 파드리스)의 부상 소식을 전하며 한일전 승리를 확신했다.
일본 언론 '풀카운트'는 19일 '김하성과 송성문이 월드베이스볼클래식(WBC)에 불참한다. 메이저리거 2명이 빠져 한국에 비보다. 일본전 도미노 연패 탈출에 먹구름이 꼈다'고 보도했다.
이날 KBO는 김하성과 송성문이 부상으로 인해 2026 WBC 불참이 확정됐다고 공식 발표했다.
송성문은 옆구리, 김하성은 손가락을 다쳤다.
송성문은 최근 국내에서 개인 훈련을 하다가 옆구리 부상을 당한 것으로 알려졌다. 회복까지 4주가 예상된다. 엄청 큰 상처는 아니지만 3월에 열리는 WBC 출전은 무리다.
김하성의 부상은 19일 미국 언론 보도를 통해 드러났다.
메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 '김하성이 손 수술을 받아 4개월에서 5개월 결장한다'고 보도했다.
MLB닷컴은 '김하성은 지난주 고향인 한국에서 빙판길에서 미끄러졌다. 오른손 중지를 다쳤다. 애틀란타는 김하성과 1년 2000만달러(약 300억원) 계약을 맺은 지 한 달 만에 김하성이 부상자 명단에 오르게 됐다고 발표했다'고 덧붙였다.
김하성은 WBC는 커녕 2026시즌 자체를 걱정해야 하는 처지다.
한국은 졸지에 주전 유격수와 3루수를 잃었다.
|샌디에이고 파드리스와 계약하고 환하게 웃는 송성문(왼쪽). 사진제공=샌디에이고 파드리스
일본 매체 풀카운트는 '한국 대표팀이 3월 WBC를 앞두고 대타격을 입었다. 김하성은 2023년 메이저리그에서 골드글러브도 받았다. 한국 야수 중에서 가장 커리어가 뛰어나다. 김하성 결장은 큰 타격'이라고 조명했다.
|김하성. AP 연합뉴스
이어서 '송성문은 타격 연습 중 옆구리에 위화감을 느꼈다. 검사 결과 내복사근 손상으로 판명됐다'고 전했다.
일본은 한국 대만 호주 체코와 함께 C조에 속했다. 한일전은 3월 7일이다.
풀카운트는 '한국은 2015년 프리미어12 준결승에서 일본에 승리한 뒤 10연패다. 지난해 11월 평가전에서 무승부를 기록하며 11연패를 면했지만 WBC를 앞두고 험난한 여정이 기다리고 있다'며 승리를 예감했다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com
