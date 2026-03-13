문현빈 노시환 돌아오면… 터졌다! 100억 FA 이적 신고포, 몬스터월 넘는 170㎞ 역전포
|13일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 시범경기 한화와 삼성의 경기. 타격하고 있는 한화 강백호. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.13/
[대전=스포츠조선 정현석 기자]100억 FA로 한화 이글스 유니폼을 입은 강백호(27)가 마침내 홈 팬들 앞에서 화끈한 홈런포로 신고식을 했다. 이적 후 첫 홈런.
강백호는 13일 대전 한화생명이글스파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 시범경기에서 6회말 선두 타자로 나서 우월 솔로 홈런을 터뜨렸다.
2-2로 팽팽하게 맞선 6회말, 강백호는 삼성의 바뀐 우완 이승현을 상대로 끈질긴 승부를 펼쳤다.
초구 까막득히 구장 밖으로 날아가는 파울홈런 시작으로 145km 직구와 예리한 체인지업, 슬라이더를 골라내며 풀카운트까지 승부를 끌고 갔다.
|12일 대전한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 시범경기. 한화 강백호가 안타를 날리고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.12/
8구째 이승현이 던진 몸쪽 낮은 코스로 꽉 찬 145km 직구를 강백호가 전광석화 처럼 허리를 열며 그대로 잡아당겼다. 배트에 맞는 순간 홈런임을 직감할 수 있을 정도로 강렬한 타구. 타구 속도 170km, 발사각도 40도가 넘는 아치로 대전구장의 높은 외야 벽인 '몬스터월'을 훌쩍 넘어 우측 불펜에 꽂혔다.
|12일 대전한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 시범경기. 한화 강백호가 안타를 날린 뒤 숨을 고르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.12/
비거리 111m 역전 솔로포. 이 홈런으로 한화는 3-2 역전에 성공했다.
앞선 두 타석에서 뜬공과 삼진으로 물러나며 침묵하는 듯했으나, 결정적인 순간 호쾌한 스윙으로 장타력을 과시하며 100억 타자 클래스를 입증했다.
이적 후 첫 홈런에 대전 팬들 열광홈런이 터지는 순간 대전 구장을 찾은 홈 팬들은 일제히 환호했다.
시즌 개막을 앞두고 터진 '이적 거포'의 신호탄. WBC를 마치면 합류할 대표팀 선수 문현빈 노시환이 가세할 한화의 2026시즌 핵타선이 벌써부터 한화팬들을 설레게 하고 있다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com
