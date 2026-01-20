망했다! "손흥민, 단기 임대 거절"→"포체티노 당장 안 와" 토트넘, 프랭크 '전격 경질' 불가능...英 단독, "즉시 선임 가능성 전혀 없어"

[스포츠조선 이현석 기자마우리시오 포체티노가 지금 토트넘으로 돌아오기는 쉽지 않아 보인다.
영국의 풋볼인사이더는 19일(한국시각) '토트넘이 마우리시오 포체티노 감독을 선임할 가능성이 공개됐다'고 보도했다.
풋볼인사이더는 '포체티노가 월드컵 이전에 토트넘 새 감독이 될 가능성은 전혀 없다. 포체티노에 대한 압박이 있음에도 불구하고 미국이 월드컵에서 탈락한 후에야 계약이 성사될 가능성이 있다. 포체티노를 영입하기 위해 토트넘이 임시 감독 체제로 전환할 가능성도 있다. 토트넘이 그를 복귀시키려면 인내심을 가져야 한다'고 전했다.
AP연합뉴스
이번 시즌 변화의 돌입한 토트넘에 프랭크 선임은 야심작이었다. 엔제 포스테코글루가 거둔 부진한 리그 성적을 타개할 해결책으로 그를 택했다. 브렌트포드를 이끌면서 보여준 지도력이 돋보였기에, 충분히 기대감이 컸다.
하지만 빅클럽과 중소클럽은 받는 기대감도, 운영 방식도 달랐다. 프랭크 체제에서의 토트넘은 완벽하게 기대 이하다. 개막 직후 몇 경기 흐름이 좋았던 시점도 있었다. 오래가지 못했다. 답답한 공격, 불안해진 수비, 나아지지 않는 경기력은 팬들을 분노하게 만들기에 충분했다. 더 큰 문제는 홈 성적이었다. 토트넘은 올 시즌 리그 홈에서 11경기를 치르며 2승3무6패에 그쳤다. 승률 단 18%, 도무지 빅클럽에서는 납득할 수 없는 수준이다.
당초 토트넘은 부진한 성적에도 불구하고 믿음을 유지하겠다는 계획이었다. 하지만 웨스트햄전 패배가 팬들의 분노에 불을 지폈다. 토트넘은 18일 웨스트햄을 상대로 선제 실점 이후 크리스티안 로메로의 동점골로 균형을 맞췄으나, 칼럼 윌슨에게 극장골을 허용하며 1대2로 패배했다. 홈에서 또 무너진 경기력에 팬들은 "내일 아침에는 경질당할 거야"라는 문구를 경기 후 외치기도 했다. 토트넘 수뇌부의 인내심도 바닥났다. 기다려주기보다는 변화가 필요한 시점임을 인지한 것으로 보인다.
AP연합뉴스
포체티노의 복귀 가능성에 시선이 쏠렸다. 포체티노는 과거 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 본격적으로 감독으로 이름을 날릴 시점까지만 해도 뛰어난 명장 중 한 명으로 꼽혔다. 토트넘에서의 경력이 정점이었다. 2014~2015시즌부터 토트넘을 맡아 유망주 육성과 선수 영입, 선수단 관리 능력에서 탁월한 능력을 선보였다. 특히 토트넘을 이끌고는 2018~2019시즌 유럽챔피언스리그 준우승을 기록했으며 EPL에서도 2위를 일궈낸 적이 있다.
지금의 손흥민을 만든 과정에서 포체티노의 영향이 지대했다. 손흥민은 토트넘 합류 첫 시즌 부진 이후 독일로 떠나려고 했다. 자칫 토트넘 이적이 큰 실패로 이어질 수도 있었던 상황이었지만, 포체티노의 끈질긴 설득으로 잔류했다. 이후 세계적인 공격수로 성장한 손흥민은 포체티노가 떠난 후에도 토트넘에서 레전드로서의 경력을 이어갔다. 토트넘에서 통산 454경기에 출전해 173골 101도움을 기록한 손흥민은 2015년 토트넘 입단 후 10년 동안 구단의 역사를 바꿨다.
AP연합뉴스
토트넘을 떠난 포체티노는 현재 미국 대표팀을 맡고 있다. 월드컵을 코앞에 둔 상황이기에 아무리 토트넘의 사정이 급하더라도 포체티노의 즉시 복귀는 쉽지 않다. 다만 월드컵 이후에는 입장이 달라질 수 있다. 손흥민과는 상황이 다르다. 앞서 단기 임대로 토트넘 복귀 가능성이 거론된 손흥민은 LA FC에 충실하기 위해 이를 받아들이지 않을 것이라고 밝혔다. 반면 포체티노는 월드컵 이후 미국과의 계약을 마무리할 가능성도 충분하다.
토트넘의 전성기를 이끈 감도의 복귀 가능성에 모두가 주목하고 있다. 토트넘이 언제 프랭크의 경질을 결정할지, 임시 감독을 선임할지에 따라 포체티노의 월드컵 이후 거취도 달라질 전망이다.