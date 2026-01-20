김주하, 前남편 폭행에도 둘째 낳은 이유 "그 와중에 임신한 건 첫째 때문"

[스포츠조선 이게은기자 앵커 김주하가 전 남편과의 불화 속에서도 둘째를 출산한 이유를 밝혔다.
19일 'MKTV 김미경TV' 채널에는 '유튜브 첫 출연한 김주하 앵커가 방송에서 못다한 이야기 - 김주하 앵커 1부 MK쇼'라는 영상이 공개됐다.
김주하는 10년간 남편의 외도, 폭행을 참은 이유에 대해 "몇 년 전에 여성가족부에서 출산 장려 위원회 위원이 돼달라고 하길래 '나는 출산을 권하지 않는다'라고 했다. 그래서 제가 빠졌다. 내가 왜 출산을 권하지 않겠나. 대부분의 여성은 출산을 하는 동시에 족쇄가 채워진다"라고 말했다. 이어 "제가 참은 것도 아이 때문이다. 출산 전에 이런 사실을 알았다면 헤어졌을 거다. 아이에게 온전한 가정을 만들어주고 싶다는 욕심도 있었다"라고 밝혔다.
김주하는 "(부모 중) 한 명이 없어도 온전한 가정이 될 수 있는데 그걸 몰랐다. 사람들이 그 와중에 왜 둘째를 낳았냐고 묻던데, 그것도 온전한 가정을 위해서였다. 아이에게 가장 큰 선물은 형제나 자매를 만들어주는 거라고 한다. 부모가 평생을 함께할 수 없으니 힘이 되는 사람을 만들어줄 수 있는 유일한 방법이라고 생각했다"라고 털어놓기도 했다.
한편 김주하는 2004년 사업가와 결혼, 슬하에 두 자녀를 뒀다. 하지만 2013년 전 남편의 외도와 폭행 등을 이유로 이혼소송을 제기했고 2016년 이혼 소송을 마무리했다. 당시 김주하는 친권과 양육권, 위자료 5천만 원을 받았고 전 남편에게 약 10억 원의 재산분할 하라는 판결을 받았다.