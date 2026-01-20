'레이디 두아' 사라킴은 누구인가

[스포츠조선 문지연 기자 '레이디 두아' 사라킴은 누구일까.
가짜일지라도 명품이 되고 싶었던 여자 '사라킴'과 그녀의 욕망을 추적하는 남자 '무경'의 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아' 사라킴(신혜선)의 스틸이 공개됐다.
공개된 스틸은 사라킴의 서로 다른 분위기를 담아내며 시선을 사로잡는다. 명찰이 달린 유니폼 차림의 공허하고 무표정한 모습에 이어, 반짝이는 주얼리와 럭셔리한 의상을 입은 채 누군가를 다정하게 바라보는 모습부터 싸늘한 표정까지. 스틸마다 전혀 다른 얼굴을 보여주며 사라킴의 정체와 그가 살아온 삶에 대한 궁금증을 자아낸다. 상위 0.1%를 겨냥한 명품 브랜드 '부두아'의 지사장으로 엄청난 명성을 자랑하지만, 이름과 나이, 출신, 학력까지 모든 정보가 베일에 싸인 사라킴. 마치 스틸마다 다른 인생을 살아온 듯한 모습을 보여주는 그는 어느 날 갑자기 나타나 모두를 혼란에 빠뜨린 채 진짜 정체와 서사에 대한 궁금증을 증폭시키며 미스터리 그 자체인 사라킴으로 '레이디 두아'의 스토리와 긴장감을 끌고 간다.
드라마 '철인왕후', '웰컴투 삼달리', '나의 해리에게', 영화 '결백', '타겟', '그녀가 죽었다' 등 장르를 넘나들며 탄탄한 연기력을 입증해온 신혜선이 사라킴 역을 맡아 또 한 번의 연기 변신을 예고한다. 신혜선은 정교하게 짜인 거짓과 속을 알 수 없는 진심 사이를 오가는 사라킴으로 분해, 무엇이 진실이고 무엇이 거짓인지 알 수 없는 인물을 입체적으로 완성할 예정이다.
홀연히 나타나 모두의 시선을 사로잡았던 '사라킴'을 둘러싼 미스터리한 이야기를 예측불가한 전개와 색다른 반전으로 그려내며 시청자들을 매료시킬 '레이디 두아'는 오는 2월 13일 오직 넷플릭스에서 공개된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.