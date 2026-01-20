'서울대 출신' 김신록, 교수로 10년간 일하다 배우 전향 "다른 시간 살아보고자"

19일 유튜브 채널 '조현아의 평점한 목요일 밤'에서는 '책방에서 만난 멋진 언니에게 반해버린 초보 유튜버'라는 제목의 영상이 게재됐다.
서울대학교 지리학과 졸업 후 한양대학교 연극영화학과 대학원, 한국예술종합학교 연극원 연기과 등에서 연기를 전공한 김신록은 2004년 연극으로 데뷔했다. 김신록은 "대학 때 인턴도 많이 하고 연기를 계속 하고 싶었는데 혹시 모르니까 두 번째, 세 번째 선택들도 경험해봤다"며 "그 전에는 연극을 하면서 힘들 때는 '이 길이 아니었나? 취직해야 되나?' 싶었다. 근데 대학원 다닐 때 교수님이 'Too Late(너무 늦었어)'라고 했다. 그 말을 들으니까 마음이 너무 편해졌다. 난 이제 가는 수밖에 없다"고 밝혔다.
교수로도 출강했다는 김신록은 "한창 했다가 거의 10년 차 때 그만뒀다. 학교를 졸업할 때가 31살이었다. 외국 학교도 잠깐 다녀서 서른 셋까지 저는 제도 교육 안에 있었던 거다"라며 "어느날 강의를 그만둔 이유도 30년 넘게 살고 있는 거 아니냐. 내 시간 축은 여름방학, 겨울방학인 거다. 다른 시간, 다른 타임라인으로 살아보고 싶어서 그만둔 것도 있다"고 고백했다.
그런가하면 김신록은 남편과 8년 간 연애하는 동안 23번 헤어지고 결혼했다고 밝혀 조현아를 놀라게 했다. "어떻게 23번 헤어질 수가 있냐"고 조현아가 놀라자 김신록은 "불같이 많이 싸웠다. 그때 다 싸웠다. 연애를 되게 오래 했다. 이제 물릴 수 없다고 생각하면 (된다)"이라고 밝혀 웃음을 안겼다.