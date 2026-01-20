'흑백2' 우승자 최강록, 성대 결절 고백.."말을 안 하는데 어떻게?"
[스포츠조선 조윤선 기자 '흑백요리사2' 우승자 최강록이 성대결절을 고백했다.
19일 '짠한형 신동엽' 채널에는 다음 주 미리보기 영상이 업로드됐다.
영상에는 넷플릭스 '흑백요리사2'의 우승자 최강록, '윤주모' 윤나라, 최유강이 출연했다. 신동엽은 "'흑백요리사2' 우승 축하드린다. 얼마나 입이 근질근질했냐"고 물었고, 최강록은 "비밀 유지 때문에 대나무 숲에 많이 갔다"고 답했다.
이에 정호철이 "'내가 시즌2 우승이다'라고 한 거냐"고 묻자 최강록은 "그렇게는 얘기 안 했다. '나야 들기름'"이라며 너스레를 떨었다.
그런가 하면 최유강은 최강록에 대해 "최 셰프를 보면 호랑이인데 고양이인 척한다"고 말했다. 이에 최강록은 "척하며 살았던 인생이 있다"며 입담을 자랑했다.
또 최강록은 전공을 묻자 학창시절 밴드 활동했다고 밝히며 "대학가요제에 나가보고 싶었다. 머리도 길러봤다"며 반전 매력을 드러냈다. 이어 "그런데 성대결절이 생겼다"고 덧붙였다.
이를 들은 정호철은 "그렇게 말씀을 안 하시는데 어떻게 성대결절이.."라며 의아해했고, 최강록은 "진단서가 있다. 녹음해서 보내드리겠다"고 밝혔다. 이에 신동엽은 "성대결절인데 녹음은 가능하냐"며 "진짜 괴물이 나타났다"며 최강록의 반전 매력에 웃음을 보였다.
