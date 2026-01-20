'음주운전 3번' 임성근, 이레즈미 문신한 이유도 고백 "모든 게 나의 불찰"

[스포츠조선 이우주 기자 '흑백요리사2' 임성근이 논란이 가중됐던 이레즈미 타투에 대해 밝혔다.
임성근은 지난 19일 자신의 SNS를 통해 팬들에게 직접 댓글을 달며 음주운전 전력 고백 후 심경에 대해 밝혔다.
음주운전을 고백한 이후 화제가 됐던 이레즈미 문신에 대해서도 임성근은 "요즘 타투가 너무 좋아 보였다. 자기의 개성이니까"라며 "저도 젊은 친구들처럼 해봤다. 모든 것이 나의 불찰이다"라고 밝혔다.
"음주운전 몇 번 해봤냐"는 댓글에는 "몇 번이 중요한 게 아니고 한 번이라도 한 거면 무조건 잘못한 거라 생각이 든다. 자랑도 아닌 일들을 돌이켜 반성하고 두 번 다시 하지 않겠다는 저의 의지다. 머리 숙여 사과 드린다"고 반성의 태도를 보였다.
또 임성근은 "이번 일들을 통해서 정말 많은 생각을 하게 되었다. 무심코 던진 말이 어떤 사람에게는 상처로 또는 기쁨으로 온다는 사실 그리고 마음속에 있는 사실들을 털어 버리니 너무 가벼워진 느낌"이라며 "앞으로도 내가 생각하여 혹시나 잘못된 지난 과오가 있으면 사실 그대로 말씀 드리겠다. 숨기는 것보단 사과 하고 잘못을 인정하며 성숙한 인간으로 사는 것이 옳은 길이라 생각된다. 죄송하고 미안하다"고 거듭 고개를 숙였다.
임성근은 지난 18일 자신의 유튜브 채널을 통해 과거 음주운전 전력을 고백해 논란이 됐다. 임성근은 "술을 좋아하다 보니 실수를 했다. 10년에 걸쳐서 3번 정도 음주운전을 했다"며 "다 숨기고 싶은 과거인데 나중에 일이 생기면 많은 분들이 상처받지 않냐. 내가 잘못한 걸 면피하고 싶진 않다. 그러니까 (이제는) 정신차리고 안 한다. 형사처벌 받고 면허가 취소되고 다시 면허를 땄다"고 고백해 파장을 불렀다. 이후 임성근이 어깨부터 팔까지 이어지는 이레즈미 문신을 한 것이 알려지며 또 한 번 논란의 중심에 섰다.