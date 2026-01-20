글로벌 MMORPG '나이트 크로우', 서비스 1000일 기념 감사 캠페인 실시
위메이드는 인기 MMORPG '나이트 크로우'의 서비스 1000일을 기념해 이용자 감사 캠페인을 실시한다고 밝혔다.
우선 '스물한 번째 까마귀 서신'을 통해 이용자에게 감사의 마음을 전하는 편지를 공개했다. 이용자는 해당 편지를 통해 강화 시도 중 파괴된 장비를 복구해주는 '클레멘스의 쿠폰'이 포함된 '1000일 기념 감사 쿠폰'을 받을 수 있다. '1000일 기념 글라이더' 등 다양한 보상을 선물하는 'Happy 1000! 기념 출석' 이벤트도 29일까지 진행된다.
향후 다양한 업데이트도 예정돼 있다. '나이트 크로우'는 1월 말 '길드 공성전' 콘텐츠를 선보인다. '길드 공성전'은 4주간 총 128개의 길드가 참여해 시즌 최강의 길드를 가리는 대규모 경쟁 콘텐츠다. 이용자는 길드 단위의 전략과 협력은 물론, 서버 간 경쟁 구도를 한층 더 깊이 있게 즐길 수 있다.
이와 함께 지난해 12월 공개된 신규 수호정령 타입 '마수종'에 '재봉인 시스템'이 추가된다. 이용자 편의를 높이기 위한 시스템 개선을 꾸준히 이어갈 계획이라고 전했다.
한편 '나이트 크로우'는 지난 2023년 4월 27일 국내 출시 후 구글플레이 인기 순위 3주 연속 1위를 기록하고, 약 4개월 만에 누적 매출 1억 달러를 돌파한 바 있다. 2024년 3월 글로벌 서비스를 시작한 이후 국내외 누적 가입자 수 1350만 명을 기록하며, 안정적인 성과를 이어가고 있다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com
