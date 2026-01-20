박유천 소송 취하, '무혐의' 아니었다…전 소속사 "합의·대가 지급 있었다"

기사입력 2026-01-20 19:36


박유천 소송 취하, '무혐의' 아니었다…전 소속사 "합의·대가 지급 있었…

[스포츠조선 김준석 기자 가수 박유천의 매니지먼트 권한을 보유했던 전 소속사 측이 박유천을 상대로 제기했던 소송을 취하한 배경을 직접 밝혔다.

소송 취하를 두고 일각에서 제기된 '배상 책임 소멸' '청구 부당' 해석에 대해 명확히 선을 그은 것이다.

20일 YTN star의 보도에 따르면 매니지먼트사 라우드펀투게더는 "정상적인 이유 없이 박유천 측의 배상 의무가 없어졌다거나, 애초 청구가 부당해 무효가 된 것처럼 오해될 수 있으나 이는 사실이 아니다"라고 밝혔다.

라우드펀투게더 측은 "박유천 측과 상고심 진행 과정에서 상호 원만한 합의에 이르렀고, 충분한 대가를 지급받은 뒤 소송을 취하했다"며 "일방적으로 소를 취하한 것이 아니다"라고 강조했다.

다만 박유천과의 분쟁은 정리됐지만, 분쟁 과정에서 박유천의 해외 활동을 도운 김 씨와 그의 회사 모닝사이드를 상대로 한 소송은 여전히 진행 중이다. 라우드펀투게더는 "합의되지 않은 다른 피고들에 대해서는 아무런 합리적 이유 없이 소송을 취하할 수 없다"며 법적 대응을 이어가겠다는 입장을 분명히 했다.

라우드펀투게더는 박유천의 전 소속사 리씨엘로로부터 매니지먼트 권리를 양도받은 회사로, 지난 2021년부터 박유천과 법적 공방을 벌여왔다. 박유천이 전속계약 해지를 통보한 뒤 지인이 운영하는 매니지먼트와 손잡고 활동을 이어가자, 라우드펀투게더는 연예 활동 금지를 요청하는 가처분 신청을 제기했다.

법원은 이를 인용해 박유천의 국내 연예 활동은 공식적으로 중단됐지만, 박유천은 해외 법인을 통해 일본과 태국 등에서 활동을 이어왔다. 이에 라우드펀투게더는 박유천과 김 씨, 모닝사이드를 상대로 약 5억 원의 손해배상 청구 소송을 제기했다.

해당 소송에서 1심과 2심 재판부는 라우드펀투게더의 손을 들어주며 청구 금액 전액 인용 판결을 내렸다. 이후 상고심 과정에서 박유천과의 합의가 이뤄지며 소송이 취하된 것이다.


라우드펀투게더 측은 "이번 소송 취하는 박유천의 책임이 사라졌다는 의미가 아니다"라며 "사실 관계가 왜곡되지 않길 바란다"고 거듭 강조했다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김영철, 역대급 폭설로 日서 고립…기차 운행도 중단 "사람이 아무도 없어"

2.

김숙, 캠핑 중 난로 사고 당했다 "연통 만지다 400만원 옷 망가뜨려"

3.

이수근 뇌성마비 子, 유학 중 훌쩍 자란 근황 "이제 고등학생, 축하해"

4.

은지원, ♥9세 연하와 재혼 후 속내 고백.."너무 도둑놈인가? 죄송한 마음"

5.

김주하, 前남편 폭행하더니 '정수리 키스'..."온 몸에 소름"

연예 많이본뉴스
1.

김영철, 역대급 폭설로 日서 고립…기차 운행도 중단 "사람이 아무도 없어"

2.

김숙, 캠핑 중 난로 사고 당했다 "연통 만지다 400만원 옷 망가뜨려"

3.

이수근 뇌성마비 子, 유학 중 훌쩍 자란 근황 "이제 고등학생, 축하해"

4.

은지원, ♥9세 연하와 재혼 후 속내 고백.."너무 도둑놈인가? 죄송한 마음"

5.

김주하, 前남편 폭행하더니 '정수리 키스'..."온 몸에 소름"

스포츠 많이본뉴스
1.

깜짝 소식! "호날두 50세까지 뛴다" 2002년 WC 우승 멤버 충격 주장..."모든 건 메시 때문이야"

2.

[속보] '초대형 이적설' 이강인 입장 드디어 떴다...西 유력 매체 "PSG 떠나 아틀레티코 이적 원해"

3.

[단독]'충격적 결말?' 조상우 김범수 홍건희까지, KIA가 쓸어담나. 협상 급물살

4.

[오피셜] 캠프 출발 17시간전 극적 합의! '2년 최대 16억' 장성우, KT와 FA 계약 완료 → 12년 동행 '약속'

5.

[오피셜]'유럽 원정' 홍명보호, 3월 A매치 두 번째 상대 오스트리아 확정…첫 경기는 코트디부아르 유력

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.