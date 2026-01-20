추성훈, 장영란·김성령에 굴욕 안겼다 "이름도 몰라..방송 본 적 없어"
[스포츠조선 조윤선 기자 추성훈이 장영란과 김성령에게 뜻밖의 굴욕을 안겨 웃음을 자아냈다.
20일 방송된 JTBC '당일배송 우리 집'에서는 게스트 추성훈과 함께하는 안동 하회마을에서의 첫날밤이 공개됐다.
이날 장영란은 추성훈에게 "나를 방송에서 본 적이 있냐"고 질문했다. 이에 추성훈은 "죄송하다. 없다"고 답해 모두를 놀라게 했다.
무려 25년이나 활동한 장영란은 충격에 웃음을 터뜨렸고, 김성령은 "영란이 방송, 예능 진짜 많이 했다"며 놀라움을 드러냈다.
그러자 추성훈은 "그렇게 얘기는 들었는데 모르는 건 모른다고 얘기해야 한다"며 "가비는 시상식에서 한 번 만났고, 길거리에서도 만났다. 하지원은 드라마 촬영으로 아는 사이"라고 말했다.
장영란은 다시 한번 "나는 아예 존재를 몰랐냐"고 물었고, 추성훈은 단호하게 "그렇다"고 말했다. 이어 김성령은 "나는 알고 있냐"고 물었고, 추성훈은 "잘 모르겠다. 죄송하다"고 답해 또 한 번 충격을 안겼다.
그러나 김성령은 "그럴 수 있다"며 쿨한 반응을 보였고, 장영란은 "이걸 처음부터 물어봤어야 했다"며 미안해했다. 심지어 두 사람의 이름도 모른 채 하루종일 같이 지냈다는 추성훈의 말에 장영란과 김성령은 뒤늦게 통성명해 웃음을 자아냈다.
추성훈은 두 사람의 첫인상에 대해 "김성령은 배우라는 걸 느꼈다. 보자마자 배우라는 느낌이 있었다. 예전부터 배우를 했던 분이라는 인상을 받았다"고 밝혔다. 장영란에 대해서는 "진짜 열심히 한다고 생각했다. 너무 보였다. 방송에서 많이 찾는 분이라는 걸 느꼈다. 좋은 거다"라고 설명했다.
