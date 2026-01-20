추성훈, 장영란·김성령에 굴욕 안겼다 "이름도 몰라..방송 본 적 없어"

기사입력 2026-01-20 22:12


추성훈, 장영란·김성령에 굴욕 안겼다 "이름도 몰라..방송 본 적 없어"

[스포츠조선 조윤선 기자 추성훈이 장영란과 김성령에게 뜻밖의 굴욕을 안겨 웃음을 자아냈다.

20일 방송된 JTBC '당일배송 우리 집'에서는 게스트 추성훈과 함께하는 안동 하회마을에서의 첫날밤이 공개됐다.

이날 장영란은 추성훈에게 "나를 방송에서 본 적이 있냐"고 질문했다. 이에 추성훈은 "죄송하다. 없다"고 답해 모두를 놀라게 했다.

무려 25년이나 활동한 장영란은 충격에 웃음을 터뜨렸고, 김성령은 "영란이 방송, 예능 진짜 많이 했다"며 놀라움을 드러냈다.

그러자 추성훈은 "그렇게 얘기는 들었는데 모르는 건 모른다고 얘기해야 한다"며 "가비는 시상식에서 한 번 만났고, 길거리에서도 만났다. 하지원은 드라마 촬영으로 아는 사이"라고 말했다.


추성훈, 장영란·김성령에 굴욕 안겼다 "이름도 몰라..방송 본 적 없어"
장영란은 다시 한번 "나는 아예 존재를 몰랐냐"고 물었고, 추성훈은 단호하게 "그렇다"고 말했다. 이어 김성령은 "나는 알고 있냐"고 물었고, 추성훈은 "잘 모르겠다. 죄송하다"고 답해 또 한 번 충격을 안겼다.

그러나 김성령은 "그럴 수 있다"며 쿨한 반응을 보였고, 장영란은 "이걸 처음부터 물어봤어야 했다"며 미안해했다. 심지어 두 사람의 이름도 모른 채 하루종일 같이 지냈다는 추성훈의 말에 장영란과 김성령은 뒤늦게 통성명해 웃음을 자아냈다.

추성훈은 두 사람의 첫인상에 대해 "김성령은 배우라는 걸 느꼈다. 보자마자 배우라는 느낌이 있었다. 예전부터 배우를 했던 분이라는 인상을 받았다"고 밝혔다. 장영란에 대해서는 "진짜 열심히 한다고 생각했다. 너무 보였다. 방송에서 많이 찾는 분이라는 걸 느꼈다. 좋은 거다"라고 설명했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

임성근 '음주운전 자백'에 박수 대신 분노한 이유…곽정은 "진정성 보이지 않았다"

2.

최준희, 故최진실까지 끌어낸 악플에 폭발..."무슨 먹칠을 하냐"

3.

박유천 소송 취하, '무혐의' 아니었다…전 소속사 "합의·대가 지급 있었다"

4.

유재석, ♥나경은과 결혼생활 공개 "집에서도 '그렇구나' 자동 반사"

5.

고백은 3번, 기록은 4번…임성근, 음주운전 전력 또 나왔다

연예 많이본뉴스
1.

임성근 '음주운전 자백'에 박수 대신 분노한 이유…곽정은 "진정성 보이지 않았다"

2.

최준희, 故최진실까지 끌어낸 악플에 폭발..."무슨 먹칠을 하냐"

3.

박유천 소송 취하, '무혐의' 아니었다…전 소속사 "합의·대가 지급 있었다"

4.

유재석, ♥나경은과 결혼생활 공개 "집에서도 '그렇구나' 자동 반사"

5.

고백은 3번, 기록은 4번…임성근, 음주운전 전력 또 나왔다

스포츠 많이본뉴스
1.

또또또 한일전 대참사→탈락 시나리오 위기...'무기력' 이민성호, 2살 어린 일본에 0-1로 끌려가 (전반 종료)

2.

"김상식 감독, 오만한 발언" 中 부들부들…준결승전 앞두고 예민, 판다컵에선 베트남이 1-0 승리 기억

3.

'한국 아시아 최강 아닙니다' 韓 축구 참사→대참사→또또또 참사...이민성호, 일본에 0-1 무기력 충격패...3회 연속 우승 실패

4.

'김하성 수술 대충격' ATL, 또 트레이드한다고?…14억 추가 투자로는 안심 못 한다

5.

"에이전트 없이" 3번의 만남 → 아슬아슬 줄다리기 끝!…의리의 캡틴, 진심이 통했다 [SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.