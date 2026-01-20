윤남노, 안타까운 가정사 밝혔다…"암투병 母 도우려 냉면집 운영. 3개월만에 폐업"

[스포츠조선 김준석 기자 셰프 윤남노가 안타까운 가정사를 고백했다.

20일 방송된 JTBC '혼자는 못 해'에서는 전현무, 추성훈, 이수지, 이세희가 맛과 재미를 다 잡는 환상의 짝꿍 김풍, 윤남노와 오마카세 끝장 투어를 떠났다.

이날 전현무는 "남노는 원래 요리사가 꿈이었냐"라고 물었고, 윤남노는 "절대 아니다. 냉면집을 부모님이 운영하셨다. 근데 어머니가 암 판정을 받으셨는데 형과 누나는 이미 출가를 한 상태였다. 냉면집을 할 사람이 없어서 어머니가 육수 하는 법과 무김치하는 법을 알려주셨는데 내가 3개월 만에 말아 먹었다. 내가 중3 때다. 11월부터 2월까지 하고 완전 말아 먹었다"라고 말해 안타까움을 자아냈다.


이후 윤남노는 "부모님이 암 판정 받으시고 보험금으로 '내가 해줄 수 있는 게 마지막인 거 같다. 요리학원 갈래'라고 물어보셨다"라며 요리사가 된 걸 언급했다.

김풍은 "그렇게 냉면을 못하는 걸 알았는데도 요리 학원을 보내셨냐. 재능이 있어 보였던 거냐"리고 말해 웃음을 자아냈다.

윤남노는 "어머니가 요리하는 걸 지켜보신 거다. 지금은 어머니에게 감사한다"라고 이야기했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

