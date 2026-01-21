[SC인터뷰] '프로젝트 Y' 이환 감독 "한소희·전종서? 절친인 줄 몰랐는데…전 오히려 감사하죠" (종합)

[스포츠조선 안소윤 기자] 이환 감독(47)이 '아이코닉한 배우' 한소희, 전종서와 손 잡고 여성 액션 버디물 '프로젝트 Y'를 완성했다.
21일 개봉하는 영화 '프로젝트 Y'는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선과 도경이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기로, 이환 감독의 상업 영화 데뷔작이다.
최근 스포츠조선과 만난 이환 감독은 "영화 개봉을 앞두고 기분이 좋기도 하고, 설레기도 하는데 걱정도 크다. 워낙 관객 분들이 극장을 안 찾아주시니까, 어떻게 해야 하나 고민도 있다"며 "배우들과 함께 최선을 다해 영화를 알릴 수 있는 방법을 고민하고 있다"고 떨리는 마음을 드러냈다.
이어 일반 관객들의 시사 리뷰를 찾아봤는지 묻자, 이환 감독은 "저는 원래 잘 안 찾아보는 편"이라며 "전에 독립영화 '박화영', '어른들은 몰라요' 때도 잘 안 찾아보고, 주변에서 말씀해 주시면 '아, 그런가 보다' 했다"고 솔직하게 털어놨다.
영화 '프로젝트 Y' 스틸. 사진 제공=플러스엠 엔터테인먼트
'프로젝트 Y'는 연예계 대표 절친 한소희와 전종서의 캐스팅 소식만으로도 뜨거운 관심사였다. 이환 감독은 "두 배우에게 각각 시나리오를 동시에 줬다"며 "보통은 배우 한 명씩 미팅을 하는데, 두 배우가 미팅 때 같이 와도 되겠냐고 해서 만나게 됐다. 저와 첫 만남인데도 불구하고 거의 세 시간에서 네 시간 가까이 앉아서 이야기를 나눴다. 그 자리에서 시나리오에 대한 전반적인 이야기나 캐릭터에 대한 이야기를 주로 많이 했다"고 밝혔다.
사전에 두 배우의 친분을 잘 몰랐던 이환 감독에겐 오히려 기회로 다가왔다. 그는 "나중에 두 분이 친한 걸 알고 캐스팅하기 더 좋다고 생각했다. 저 역시 배우들과 친하게 잘 지내다 보니, 두 분이 친하면 제가 더 노력해서 촬영 현장에서 더 빨리 친해질 수 있겠다 싶었다"며 "예전에 독립영화 만들 때는 어두운 장르의 영화를 많이 찍다 보니, 관객들과 소통하는 데 있어서 허들이 높았던 것 같다. 이번 영화는 상업 영화인 만큼, 시대를 대변할 수 있는 아이코닉한 배우를 찾는 게 목표였다. 아니나 다를까, 두 배우의 전작을 보고서 캐스팅에 더 확신이 생겼다"고 전했다.
그러나 한소희와 전종서는 영화 개봉을 앞두고 SNS 이슈로 인한 구설수에 휩싸이기도 했다. 이에 이환 감독은 "두 배우의 솔직하고 자유로운 모습이 오히려 캐릭터에 가깝게 느껴졌다. 저 역시 시나리오를 여러 번 수정하고 더 많은 걸 할 수 있을 것 같았다"며 "그런 모습들을 보면서 '요즘 20대 답다'는 생각도 들었다"고 털어놨다.
영화 '프로젝트 Y' 스틸. 사진 제공=플러스엠 엔터테인먼트
명품 조연 배우들의 활약도 빛났다. 정영주는 삭발한 모습으로 등장하며 파격 연기 변신에 나섰다. 이환 감독은 "영주 선배가 뮤지컬 시상식에서 삭발한 사진을 봤다. 원래 제가 댓글을 안 보는데, 희화화하는 댓글이 많더라. 반면 저는 제가 대중으로서 봐왔던 선배의 모습이 아니었기 때문에, 너무 멋있어서 꼭 써먹고 싶었다"고 비화를 전했다.
캐스팅 과정에 대해선 "제가 이재균과 '박화영'을 같이 했는데, 이재균이 영주 선배와 친하더라. 이재균이 군 입대 후 휴가 나왔을 때, 셋이서 같이 식사하는 자리가 있었다. 그러면서 자연스럽게 시나리오를 드리게 됐고, 선배를 사무실로 초대했다. 일부러 모니터에 선배가 삭발한 사진을 띄워놓고, 이대로 해달라고 말씀드리니까 선배가 그럴 줄 알았다고 하셨다"고 웃으며 말했다.
사진 제공=플러스엠 엔터테인먼트
오마이걸 멤버 겸 배우 유아는 '프로젝트 Y'를 통해 스크린에 데뷔했다. 이환 감독은 "TV로 유아를 봤을 때 되바라지고 솔직하기도 한데, 이쁘게 잘 포장하더라. 왠지 저희 영화에서 거칠고 다른 면모를 보여줄 수 있는 좋은 배신감을 줄 수 있을 것 같았다. 배우보다 (아이돌 출신이) 더 효과적일 것 같았다"고 전했다.
그럼에도 유아를 캐스팅하는 데 잠시 망설였던 그는 "막상 만나보니 너무 맑고 밝더라. 이 영화를 작업하기 위해 이 배우를 써도 되나 싶더라. 안 그래도 아이돌로 데뷔하기 위해 연습생 때부터 엄청난 노력을 하며 올라왔을 텐데, 괜히 이 친구를 망쳐놓는 게 아닐까 싶었다. 그러고 제가 며칠 이따가 다시 만나서 이 작품 안 하셔도 된다고 하고 이유를 설명했다. 이 기회가 아니어도 또 다른 기회가 있을 것 같다고 했는데, 유아가 이 작품을 통해 새로운 면모를 보여주고 싶다고 해서 제가 더 고마웠다"고 진심 어린 마음을 전했다.
사진 제공=플러스엠 엔터테인먼트
끝으로 이번 작품을 연출하면서 세웠던 목표에 대해서도 이야기했다. 이환 감독은 "15세 이상 관람가 등급을 한번 받아보고 싶었다. 매번 청소년관람불가등급을 받아서 어떤 걸 내려놔야 할지에 대해 고민이 많았다"며 "또 제가 좋아하는 영화들도 그렇고, 전작들도 그렇고 캐릭터를 중요하게 생각한다. 이번에도 캐릭터 무비로 만들고 싶었다. 시나리오를 100고까지 작업했는데, 초고에는 인물들이 더 많이 나온다. 근데 영화라는 건 러닝타임도 있고, 여기서 더 인물들이 많아지면 정신도 없을 것 같아서 수정을 하게 됐다"고 말했다. 그러면서 "저는 현장에서 배우들과 엄청 친해지기 위해 노력을 많이 하는 편"이라며 "작업이 끝나고 나서도 자주 얼굴 보고 한다"고 배우들을 향한 깊은 애정도 드러냈다.