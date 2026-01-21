[정빛의 그저, 빛] 다시 피어난 '화사'라는 꽃

※<정빛의 그저, 빛> K팝의 글로벌 위상이 빛나는 지금, 정빛 기자가 반드시 비추어 보아야 할 K팝 스타를 환하게 조명합니다.
[스포츠조선 정빛 기자 화사에게 낙화란 없다.
금세 피었다가 사라지는 노래가 넘쳐나는 시대, 화사의 음악은 뭉근하게 올라와 오래 머문다. 숏폼 친화적인 멜로디가 대세가 됐음에도, 화사는 정반대의 방식으로 자기 자리를 만들어 왔다. 빠르게 소비되기보다 오래 남고, 자극적으로 찌르기보다 서서히 스며드는 음악이다.
화사의 커리어는 'K팝 여성 솔로 가수'가 감당해야 하는 조건과 한계를 또렷하게 보여준다. '그룹 활동'의 정체성을 지키는 동시에 '솔로'로 존재감을 증명하고, '예능과 무대'까지 병행하는 일은 쉽지 않다. 그럼에도 화사는 이 모든 영역을 동시에 끌고 온 드문 사례다.
2014년 그룹 마마무로 데뷔한 화사는 '데칼코마니', '별이 빛나는 밤', '힙', '너나 해', '음오아예' 등 숱한 히트곡으로 큰 사랑을 받았다. 이러한 '믿고 듣는 마마무'라는 수식어 중심에 늘 화사가 있었다.
화사. 사진 제공=피네이션
무엇보다 '솔로'로 나섰을 때 '화사'한 행보가 눈부셨다. 2019년 '멍청이'로 성공적인 솔로 데뷔를 알렸고, 이듬해 '마리아'로 화사만의 세계관을 완성했다. 이후 '아이엠 어 빛', 싸이가 수장으로 있는 피네이션 이적 후 '아이 러브 마이 보디', '나'를 거치며 메시지는 더 분명해졌다.
사랑과 자존을 노래한 '멍청이', 상처받은 자신을 끌어안은 '마리아', 자신을 긍정하는 '아이엠 어 빛', 몸의 주도권을 선언한 '아이 러브 마이 보디', 규정되지 않는 유연함을 담은 '나'.
화사의 솔로 디스코그래피는 '자기 성찰'의 기록이다. 사랑과 상처, 몸과 시선을 거치며 결국은 모두 '자신을 들여다보는 방향'으로 흘러왔기 때문. 성찰의 궤적이 쌓이며 화사의 솔로 커리어는 단단해졌다.
화사 '굿 굿바이' 음악방송 화면 캡처
이 흐름의 정점은 지난해 10월 발표한 '굿 굿바이'다. 이 곡을 기점으로 화사는 '여전히 잘 나가는 가수'가 아니라, '다시 중심에 선 솔로'가 됐다. '굿 굿바이'로, 꽃잎을 한 장 더 펼친 셈.
'굿 굿바이'에서 화사는 이별을 흔들어 보이지 않고, 감정을 과장하지도 않는다. 말보다 마음을 앞세운 '좋은 안녕'. 자기 성찰을 음악으로 번역해온 화사의 시간이 축적된 결과다.
화사가 음악의 온도를 끌어올리는 방식은 침착하다. 볼륨을 키우거나 감정을 몰아붙이기보다, 힘을 뺀 호흡으로 서사를 데운다. '굿 굿바이'의 여운이 오래 남는 이유도 여기에 있다. 노래는 끝났지만, 감정은 청취자 각자의 기억 속에서 다시 이어진다. 화사는 언제나 노래를 완성하기보다 여백을 남겨왔다. 그 여백이 리스너의 마음으로 채워질 때, 노래는 비로소 현재형이 된다.
무대 위에서도 마찬가지. 소파, 욕조, 의자처럼 움직이지 않는 오브제들은 감정을 쏟아내기보다 잠시 쉬어 가게 한다. 매 무대마다 달라지는 동선과 시선 역시 이별의 결을 조금씩 다르게 남긴다. 음악의 메시지를 무대에서 설득해온 이 축적된 방식은 지난해 청룡영화상 무대에서 더욱 큰 파급력을 얻었다.
지난해 청룡영화상에서 '굿 굿바이' 무대를 꾸민 화사(왼쪽), 박정민. 스포츠조선DB
연말 시상식이라는 상징적인 자리에서, 화사는 히트곡 대신 신곡 '굿 굿바이' 하나에만 집중하는 선택을 했다. 화려한 연출 대신 의자 하나로 채운 무대. 배우 박정민과의 교감은 곡의 감정선과 여운을 더 확장시켰다.
무대 위에서 완성된 메시지에, 공감이 뒤따랐다. '굿 굿바이'는 활동 종료 이후에도 차트를 거슬러 주요 음원 차트 정상에 올랐고, 발매 세 달이 지난 현재까지도 음악방송 1위를 기록 중이다. 솔로 여자 가수로서는 이례적인 '퍼펙트 올킬 기록'까지 이어지며, 화사는 다시 한 번 차트와 화제성의 중심에 섰다.
이 한 번의 상징적인 장면은 대중의 감정과 차트를 모두 설득해냈다. 일회성 화제에 그치지 않고, 꽃이 만발한 '화사의 계절'에 들어선 느낌이다.
화사. 사진 제공=피네이션
화사의 태도는 일관됐다. 음악을 대하는 태도와 마찬가지로 예능에서도 화사만의 '설득력'이 존재했다. 음악 예능 '건반 위의 하이에나'에서 로꼬와 함께한 '주지마', '놀면 뭐하니?'를 통해 선보인 환불원정대의 '돈트 터치 미'는 화사가 예능 안에서도 '음악의 중심'을 잃지 않는다는 걸 보여줬다. 여기에 관찰 예능 '나 혼자 산다'에서 보여준 소탈한 일상, '곱창과 김부각 먹방'도 마찬가지다. 꾸미지 않은 태도는 화사가 음악에서 보여온 진정성과 닮아 있었고, 그 솔직함은 대중을 설득하는 가장 강력한 무기였다.
지난해 청룡영화상에서 '굿 굿바이' 무대를 꾸민 화사. 스포츠조선DB
'굿 굿바이'는 오랫동안 자신을 성찰해온 아티스트가 현재 시점에서 도달한 가장 성숙한 표현일 것이다. 하지만 이 곡은 완결이 아니라 진행형이다. 화사의 성찰은 계속될 것이고, 그 변화는 다시 노래가 될 것이다.
화사는 올해 데뷔 12주년을 맞는다. 6월에는 마마무 완전체 앨범을 앞두고 있고, 대규모 월드투어에도 돌입한다. 그룹과 솔로, 음악과 예능을 가로지르며 자신을 있는 그대로 표현할 줄 아는 아티스트. 우리는 지금 '화사의 계절'에 흠뻑 물들고 있고, 가장 화사한 꽃(花)은 아직 지는 법을 모른다.