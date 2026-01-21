'하지원 친동생' 故 전태수, "자랑스런 우리 누나"..8주기에도 먹먹
[스포츠조선 김수현기자] 故(고) 배우 전태수가 세상을 떠난 지 8년의 시간이 흘렀다.
지난 2018년 1월 21일 故 전태수는 갑작스럽게 세상을 떠난다. 향년 34세.
생전 우울증 치료를 꾸준히 받던 故 전태수는 복귀를 구체적으로 논하던 중 비보가 전해졌다.
배우 하지원의 친동생인 고인은
하지원은 당시 예정됐던 영화 홍보 일정을 전면 중단하고 상주로서 동생의 마지막 길을 배웅했다.
하지원은 "아름다운 별. 그 별이 한없이 빛을 발하는 세상에 태어나기를. 사랑하는 나의 별. 그 별이 세상 누구 보다 행복하기를. 세상 모든 이들에게 사랑받는 별이 되기를. 사랑한다. 아름다운 나의 별, 태수야"라며 동생을 애도했다.
SBS '본격연예 한밤'에서는 누나와 함께 방송에 출연했던 모습들로 고인을 조명했다.
하지원은 "제가 알려준 연기 팁을 현장에서 했는데, 칭찬을 받았다고 하더라"며 자랑스러워 했고, 전태수는 "자랑스런 우리 누나" 등의 글로 누나의 사랑에 화답했다.
사진공동취재단
2007년 SBS '사랑하기 좋은 날'을 통해 연기자로 데뷔한 故 전태수는 누나 하지원의 뒤를 이어 배우의 길을 걸었다.
영화 '유쾌한 도우미' 'K&J 운명' '천국으로 가는 이삿짐'과 드라마 '왕과 나' '성균관 스캔들' '몽땅 내 사랑' '괜찮아, 아빠딸' 등에 출연하며 배우로서 자리매김한 그는 2010년 방송된 '성균관 스캔들'에서 성균관 유생 하인수 역을 맡아 악역 연기로 많은 사랑을 받았다.
중국 장시위성TV '은혼일기'에도 출연하며 중화권에 진출하기도 했으나 이 작품은 그의 유작이 됐다.
