4강에서 멈춘 '식사마 매직'...'퇴장' 베트남, '대회 첫 480분 무실점' 중국에 0-3 완패 '한국과 3-4위전'
[스포츠조선 박찬준 기자'식사마 매직'이 '중국의 돌풍'에 막혔다.
김상식 감독이 이끄는 베트남 23세 이하(U-23) 축구대표팀이 중국에 밀려 결승 진출에 실패했다. 베트남은 21일(한국시각) 사우디아라비아 제다의 프린스 압둘라 알 파이살 스포츠 시티 스타디움에서 열린 중국과의 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 준결승에서 0대3으로 패했다.
동남아시아 국가 중 대회 최초로 조별리그(요르단(2대0 승), 키르기스스탄(2대1 승), 사우디아라비아(1대0 승) 전승에 성공한 베트남은 8강에서 연장 접전 끝에 아랍에미리트(3대2) 마저 제압하고 4강에 올랐다. 대회 유일의 4전승 팀이었던 베트남은 2018년 '쌀딩크' 박항서 감독 시절 이후 8년만에 결승행에 도전했다.
상대는 중국이었다. 중국은 이번 대회 짠물 수비를 자랑했다. 4경기에서 단 1골만 넣고도 4강에 올랐다. 단 한 골도 내주지 않았기 때문이다. 단단한 수비조직력과 골키퍼의 선방쇼를 앞세워 중국 축구 역사상 대회 첫 4강 진출에 성공했다.
김 감독은 3-4-3 카드를 꺼냈다. 스리톱은 응우옌 공 프엉, 응우옌 응옥미, 응우옌 레 팟이 구성했고, 중원은 응우옌 쑤언 박, 팜민푹, 응우옌 타이 선, 쿠엇 번 캉이 자리했다. 팜 리 둑-응우옌 히에우 민-응우옌 응우옛 민이 스리백을 이뤘다. 골키퍼 장갑은 쭝 끼엔이 꼈다.
중국은 5-3-2 포메이션으로 맞섰다. 최전방에 바오 셩신과 샹 위왕이 자리했고, 허리진에는 콰이 지완, 천 저시, 시 양이 포진했다. 수비는 허타오-류하오판-펑샤오-우타미장 위쑤푸-왕보하오가 구성했다. 골문은 리 하오가 지켰다.
베트남은 실리적으로 맞섰다. 점유율은 중국이 앞섰지만, 빠른 역습으로 슈팅 기회를 만들어냈다. 베트남은 전반 2분 팜민푹이 날카로운 중거리 슈팅으로 중국의 간담을 서늘케 했다. 전반은 이렇다할 찬스가 없이 0-0으로 마무리됐다. 베트남은 슈팅수에서 2-1로 앞섰다.
후반 분위기가 바뀌었다. 중국이 이른 시간 선제골을 넣었다. 후반 2분 코너킥 상황에서 펑샤오가 몸싸움을 이겨내며 헤더로 득점에 성공했다. 중국이 기세를 잡았다. 5분 뒤 추가골까지 넣었다. 박스 정면에서 공을 잡은 샹 위앙이 감각적인 턴 동작 후 때린 슈팅이 그대로 베트남 골망을 흔들었다.
베트남이 총공세에 나섰지만, 불운이 겹쳤다. 퇴장이 나왔다. 후반 29분 팜 리 둑이 중국 선수를 향해 거친 행동을 하며, 레드카드를 받았다. 베트남은 숫적 열세에 놓이며 동력을 잃었다.
베트남은 마지막까지 희망의 끈을 놓지 않으며, 득점을 노렸다. 하지만 골은 나오지 않았고, 오히려 역습에 무너졌다. 추가시간 교체투입된 왕위동이 쐐기골을 폭발시켰다. 경기는 중국의 3대0 승리로 마무리됐다. 중국은 이번 대회 5경기, 480분 동안 단 1골도 내주지 않는 대회 최초의 기록을 만들어냈다.
베트남은 이민성 감독이 이끄는 한국과 결승 대결을 꿈꿨지만, 결국 불발됐다. 베트남은 일본에 패한 한국과 3-4위전을 치른다. 결승은 일본과중국의 대결으로 압축됐다. 25일 사우디아라비아 제다의 알 프린스 압둘라 알파이살 스타디움에서 열린다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com
